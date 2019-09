- My Polacy, bardzo niedługo, bo już za dwa tygodnie podejmiemy decyzję o charakterze ustrojowym, decyzję co do tego, jaki ustrój będzie panował w naszym kraju - mówił w sobotę prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas konwencji PiS w Zielonej Górze.

Prezes PiS podkreślił, że 13 października "Polacy zdecydują, w którą stronę pójdziemy". "Czy w tę, która została wyznaczona przez rządy PiS, czy w tę, która była w różnych wersjach, z pewnymi korektami prowadzona począwszy od 1989 r. A symbolicznymi nazwiskami są tu: Leszek Balcerowicz, czy też kolejni premierzy z SLD" - mówił prezes PiS.

Podkreślił, że decyzja ta nie donosi się tylko do tego, kto rządzi. "To oczywiście jest zawsze bardzo ważne, ale w tym wypadku, my Polacy podejmiemy bardzo niedługo, za dwa tygodnie decyzję o charakterze ustrojowym. Decyzję co do tego, jaki ustrój będzie panował w naszym kraju" - powiedział prezes PiS.

Zaznaczył, że nie chodzi tu o ustrój w znaczeniu konstytucyjnym, bo ten nie ulegnie zmianie, chyba że PiS uzyska konstytucyjną większość. "To określenie odnosi się do pewnego mechanizmu społecznego, który funkcjonuje w społeczeństwie, który rozdziela różnego rodzaju dobra, począwszy od dóbr materialnych, skończywszy na dobrach kulturowych, w wreszcie na prestiżu, na tym, jak poszczególni ludzie i grupy społeczne są traktowane" - wyjaśniał prezes PiS.

Polska po 1989 roku

Kaczyński mówiąc w Zielonej Górze o przemianach w Polsce po 1989 r. ocenił, że powstał wtedy "system postkomunistyczny", który miał wszelkie pozory demokracji, ale (...) demokratyczny nie był". Mówił, że demokracja to system, który musi spełniać "różne warunki". "Jednym warunkiem jest to, że są konkurencyjne elity. Natomiast w tamtym ustroju miała być tylko jedna elita" - stwierdził prezes PiS.

Kaczyński mówił też o tym, że ludzie, którzy krytykowali taki system, "z jego wszystkimi wadami", byli nazywani "oszołomami" i byli "eliminowani ze sfery świadomości społecznej". Mówiąc o licznych wadach "tamtego sytemu" Kaczyński stwierdził, że odnosiły się one "do tego, co można określić jako sprawiedliwość historyczna".

"Ci, którzy szkodzili Polsce przez dziesięciolecia, w okresie PRL-u, nie tylko nie ponieśli z tego powodu kary, ale wręcz przeciwnie, zostali w bardzo wielu wypadkach (...) nagrodzeni. To (była) ta słynna wymiana władzy na własność" - powiedział Kaczyński.

Niesprawiedliwy system

Dodał, że system stworzony w Polsce po 1989 r był też niesprawiedliwy "w innym, ważniejszym sensie". "On stworzył w społeczeństwie ogromną grupę ludzi bez szans, ludzi w ogromnej mierze wykluczonych, a niekiedy zupełnie wykluczonych, ogromne masy bezrobotnych, ogromne masy ludzi, których poziom życia nie tylko się nie poprawił wraz ze zmianą ustroju, tylko się radykalnie pogorszył; tworzył ogromna sferę społecznej krzywdy.(...) Miało to bardzo negatywny wymiar zarówno moralny, jak i społeczny. Szkodziło to społeczeństwu pod każdym względem, począwszy od gospodarczego, a skończywszy na tym, który odnosi się do sfery kultury i poziomu kulturalnego społeczeństwa" - wyjaśniał prezes PiS.

W jego ocenie, w tamtym systemie, państwo służyło silnym i dlatego było państwem teoretycznym. Przytoczył słowa swojego brata śp. Lecha Kaczyńskiego: "Było to państwo silne wobec słabych, słabe wobec silnych". Ocenił, że takie państwo "nie było w stanie rozwiązywać żadnego problemu społecznego".

"To był system, który Polsce szkodził i szkodził ogromnej liczbie Polaków. Myśmy nigdy go nie akceptowali i zawsze mieliśmy odwagę go krytykować" - podkreślił.