- Wynik Zjednoczonej Prawicy jest absolutnie spektakularny; wszystko wskazuje na to, że takiego wyniku jeszcze nie było - ocenił w poniedziałek prezydent Andrzej Duda, komentując wyniki wyborów parlamentarnych.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda: Wynik Zjednoczonej Prawicy jest absolutnie spektakularny /PAP

Prezydent pytany na konferencji prasowej, czy PiS powinien wyciągnąć wnioski ze swojego wyniku w wyborach do Sejmu i Senatu, odpowiedział, że "każde rozsądne ugrupowanie, które startuje w wyborach, dokonuje takiej refleksji".

"Dla mnie jest to oczywiste, że pan premier Jarosław Kaczyński, jako bardzo doświadczony polityk, będzie chciał takiej refleksji dokonać. Natomiast trzeba też wziąć pod uwagę, że jest czego Prawu i Sprawiedliwości gratulować" - powiedział prezydent.

Jak dodał, wynik Zjednoczonej Prawicy jest "absolutnie spektakularny". "Wszystko wskazuje na to, że takiego wyniku jeszcze nie było" - podkreślił.

Prezydent pytany z kolei, co sądzi o wyniku SLD i dostaniu się tego ugrupowania do parlamentu, wskazał, że każdy elektorat powinien mieć swoją reprezentację. "Dobrze, że wszystkie strony sceny politycznej są reprezentowane, zwłaszcza że elektoratu, który jest zainteresowany głosowaniem na lewicę, ma światopoglądy lewicowe, jest w Polsce sporo, i dobrze, że ma on swoją reprezentację" - powiedział prezydent.