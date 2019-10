Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski udzielił poparcia starającemu się o powtórny wybór do Senatu Bogdanowi Klichowi, który startuje z rekomendacji KO z okręgu krakowskiego.

Zdjęcie Bogdan Klich /Beata Zawrzel /Reporter

"Mieszkańcy potrzebują doświadczonych i aktywnych reprezentantów, którzy skutecznie zabiegają o istotne dla nich sprawy" - napisał prezydent Krakowa Jacek Majchrowski w liście skierowanym do mieszkańców.

Jak podkreślił, takim właśnie reprezentantem jest starający się o powtórny wybór do Senatu Bogdan Klich, który startuje z rekomendacji Koalicji Obywatelskiej z okręgu krakowskiego i znany jest z wieloletniej działalności na rzecz miasta.

Prezydent stolicy Małopolski wskazywał, że Klich przyczynił się m.in. do rozwinięcia działalności portu lotniczego Kraków-Balice. Wspólnie z lokalnymi władzami przeciwstawiał się także przekopaniu przez środek miasta kanału do spławiania barek z węglem, proponując przeznaczenie okolicznego terenu na tereny zielone. Majchrowski zaznaczył, że senator angażuje się również w sprawę budowy nowej linii tramwajowej na projektowanej Trasie Pychowickiej.

W ocenie prezydenta Krakowa kandydat KO wspiera działania miasta na rzecz umocnienia roli samorządu, by to mieszkańcy mieli decydujący wpływ na jego rozwój. "To senator, który wie, że o wielu krakowskich sprawach decyduje się w Warszawie i wie, jak o nie zabiegać" - czytamy w liście.

Majchrowski zaapelował do mieszkańców, by 13 października zagłosowali na Klicha.