Umożliwienie pociągnięcia do odpowiedzialności karnej, zatrzymania i aresztowania parlamentarzystów na wniosek prokuratora generalnego proponuje w przedstawionym w sobotę programie wyborczym Prawo i Sprawiedliwość. Ugrupowanie zapowiada także zniesienie immunitetu sędziów i prokuratorów.

Zdjęcie Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas konwencji regionalnej partii / Adam Warżawa /PAP

W programie wyborczym PiS "Polski model państwa dobrobytu" zapewniono, że jeśli ugrupowanie wygra jesienne wybory, to będzie kontynuowało reformę sądownictwa, prawa karnego i innych procedur. Autorzy programu zaznaczyli, że zmiany w wymiarze sprawiedliwości będą dokonywane w konsultacji z podmiotami zewnętrznymi, w tym z Unią Europejską.



Przypomniano przy tym, że w kwestii organizacji sądownictwa wszystkie państwa członkowskie są sobie równe, czyli mogą stosować te same rozwiązania prawne. "Co więcej, zasięgnięcie opinii powinno się dokonywać z przestrzeganiem zasady, iż najwyższym aktem ustawodawczym w Polsce jest Konstytucja. Dlatego zaproponowane zmiany będą konsultowane z Trybunałem Konstytucyjnym oraz zgodne z przepisami ustawy zasadniczej" - czytamy w programie.

Reklama

Partia zapowiedziała także, że po wygranych wyborach zaproponuje zmiany w konstytucji, dotyczące możliwości pociągnięcia parlamentarzysty do odpowiedzialności karnej. Zgodnie z obowiązującym prawem poseł nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej, nie może być zatrzymany lub aresztowany bez zgody Sejmu, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku i jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania.

W programie PiS zaproponowano, aby poseł lub senator mógł zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej, a także zatrzymany lub aresztowany decyzją podjętą na skierowany do Sądu Najwyższego wniosek prokuratora generalnego.

"Prokurator generalny przed podjęciem decyzji będzie miał obowiązek przedstawienia sprawy prezydium Sejmu i komisji regulaminowej Sejmu. Prezydium Sejmu lub komisja regulaminowa Sejmu, w razie wątpliwości co do rzeczywistych motywów podjęcia postępowania karnego wobec posła lub senatora, będzie mogła zwrócić się do Rzecznika Praw Obywatelskich o przekazanie decyzji o zgodzie na podjęcie postępowania karnego i ewentualne aresztowanie do całej Izby. W takiej sytuacji Izba może podjąć decyzję o aresztowaniu bezwzględną większością głosów swego pełnego składu" - głosi zapowiedź PiS.

Autorzy programu zapowiedzieli też zniesienie immunitetu sędziów i prokuratorów z zastrzeżeniem specjalnego trybu procedowania w razie wszczęcia postępowania karnego wobec sędziego lub prokuratora. Jak dodano, decyzję o wszczęciu postępowania podejmować będzie mógł prokurator generalny, a decyzje o tymczasowym aresztowaniu - Sąd Najwyższy.