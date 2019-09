Prymas Polski odcina się od słów Jarosława Kaczyńskiego

​Prymas Polski abp Wojciech Polak odniósł się do wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, który stwierdził, że "Kościół był i jest głosicielem i dzierżycielem jedynego powszechnie znanego w Polsce systemu wartości", a "poza nim jest nihilizm" - informuje "Gazeta Wyborcza". "Nie ma nic wspólnego z nauczaniem Kościoła" - powiedział prymas.

Jak podaje "Gazeta Wyborcza", w poniedziałek w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin odbyła się konferencja "TworzyMy pokój. Wiara w demokracji - czas wyzwań", w której brał udział m.in. prymas Polski abp Wojciech Polak.



Podczas niej arcybiskup został zapytany o zdanie w sprawie słów prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który na konwencji w Lublinie na początku września powiedział, że "Kościół był, jest dzierżycielem jedynego powszechnego systemu wartości; poza nim mamy tylko nihilizm". Pytanie do prymasa skierował sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku prof. Mirosław Wyrzykowski. Uczony dodał, że wypowiedź Kaczyńskiego "do tej pory spotkała się z milczeniem, a milczenie jest domniemaną zgodą".

"Nie jest to absolutnie stanowisko Kościoła katolickiego w Polsce ani w ogóle stanowisko Kościoła katolickiego" - przytacza odpowiedź prymasa "Gazeta Wyborcza".

"Gdyby tak było, to moja obecność tutaj byłaby co najmniej dziwna. Uważam, że to jest wypowiedź, która nie ma nic wspólnego z nauczaniem Kościoła. To może być pogląd, wizja kogoś, kto ją wypowiada" - powiedział abp Wojciech Polak.

