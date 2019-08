17 sierpnia w Płocku odbędzie się krajowa konwencja wyborcza PSL, która zatwierdzi ostateczne listy wyborcze, zaprezentuje liderów i wszystkich pozostałych kandydatów - poinformował w czwartek lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Zdjęcie Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz /Lukasz Szelag /Reporter

W czwartek zebrał się Naczelny Komitet Wykonawczy PSL, który zajął się m.in. listami wyborczymi na jesienne wybory parlamentarne.

Reklama

Kosiniak-Kamysz powiedział na konferencji prasowej po posiedzeniu NKW, że dokonano na nim przeglądu przygotowań do jesiennych wyborów. "Listy są prawie gotowe, czekamy jeszcze na pewne uzupełnienie, pewne wzmocnienia również związane z rozmowami z naszymi partnerami" - podkreślił.

Lider PSL poinformował, że 17 sierpnia w Płocku odbędzie się krajowa konwencja wyborcza PSL która "zatwierdzi listy kandydatów oraz zaprezentuje liderów list i wszystkich pozostałych kandydujących z naszego komitetu wyborczego".

"Nie idziemy do tych wyborów tylko jako jedna partia polityczna, idziemy z naszymi przyjaciółmi, z naszymi koalicjantami, partnerami wyborczymi, z UED, z samorządowcami z organizacjami pozarządowymi, z politykami, którzy przychodzą do nas, tak jak konserwatyści Marka Biernackiego. Z tymi wszystkimi, którzy każdego dnia zgłaszają się do Stronnictwa, żeby wspólnie tworzyć komitet wyborczy PSL, ale tak jak klub parlamentarny już w rozszerzonej formule PSL- Koalicja Polska" - mówił Kosiniak-Kamysz.

Dopytywany skąd będzie startował, szef PSL odparł, że jest posłem z Tarnowa. "Zrobię wszystko, żeby w tym okręgu powtórzyć dobry wynik jaki się udało uzyskać 4 lata temu, a mam nadzieję na lepszy wynik dla całego województwa i całego kraju" - podkreślił Kosiniak-Kamysz.