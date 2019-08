- Nie jesteśmy antyPiS-em, ani antyopozycją. Jesteśmy za silną, demokratyczną i sprawiedliwą Polską - mówił w Płocku podczas krajowej konwencji wyborczej Władysław Kosiniak-Kamysz, lider PSL. Ludowcy mają dziś przedstawić liderów list wyborczych komitetu PSL-Koalicja Polska.

Zdjęcie Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz podczas krajowej konwencji wyborczej Polskiego Stronnictwa Ludowego przed wyborami parlamentarnymi, /Piotr Augustyniak /PAP

- Z dumą przychodzimy we wspólnocie uświęconej tradycji ruchu ludowego, reprezentowanej przez zielone historyczne sztandary. Wierni naszej tradycji. Wierni hasłu: "Żywią i Bronią". "Bóg, Honor, Ojczyzna". Idziemy dziś do kolejnych wyborów, do kolejnej bitwy o lepszą Polskę - zadeklarował lider PSL.

Reklama

- Nie wybraliśmy drogi na skróty. Idziemy może krętą, ale własną drogą - mówił Kosiniak-Kamysz. - Idziemy do wyborów po to, żeby było więcej udziału obywateli w sprawowaniu władzy - przekonywał lider ludowców. - Nie startujemy w konkurencji z populistami - zapewniał.



Ludowcy - wskazywał - idą w szerszej formule, "zjednoczeni pod hasłem Koalicja Polska". - Wielu dzisiaj próbuje opluć nas, próbuje w jakikolwiek sposób odebrać nam prawo do samostanowienia, do realizowania naszego programu. Podjęliśmy się budowy Koalicji Polskiej nie przeciwko komuś - zaznaczył Kosiniak-Kamysz. - Nie jesteśmy anty-PiS, nie jesteśmy anty-opozycją, nie jesteśmy przeciwko, tylko jesteśmy za silną Polską, demokratyczną, sprawiedliwą dla wszystkich - podkreślił.

Przewodniczący PSL przedstawił postulaty wyborcze Koalicji Polskiej. Jednym z nich jest dobrowolny ZUS, a także emerytura bez podatku. Zapewnił także, że PSL nie ma zamiaru rezygnować z programu 500plus. Powiedział też, że "Polska musi przejść na zieloną stronę mocy". - Czysta energia, zdrowa polska żywność - wyliczał. - Ale rolnik musi dostać godną zapłatę - podkreślił.



Dalej zapowiadał: - Nie będzie miliarda dla telewizji (Jacka) Kurskiego, ale będzie miliard na ubezpieczenia upraw rolniczych i stabilizację dochodów.

- Ten rząd w wielu kwestiach odleciał i nie są to tylko odloty marszałka Kuchcińskiego - stwierdził Kosiniak-Kamysz. Mówił przy tym o węglu sprowadzanym z Rosji.



Szef PSL podkreślił też, że w Polsce koniecznie trzeba zająć się naprawą sytuacji w służbie zdrowia.



Na koniec swojego wystąpienia Kosiniak-Kamysz wspomniał posła PSL Wiesława Wodę, który zginął w katastrofie smoleńskiej w 2010 roku. Wiesław Woda obchodziłby dziś 73 urodziny.



Po liderze PSL wystąpił Paweł Kukiz. - Kiedy w 2015 roku startowałem w wyborach do Sejmu, przysięgałem, że nigdy nie zdradzę postulatów obywatelskich (...) - przypomniał Kukiz. - Nie macie dosyć tych kłótni rodzinnych: ten za PiS-em, ten za Platformą, a ten nie ma na kogo głosować. Teraz macie na kogo głosować! - podkreślił.



Mówił też o referendach i JOW-ach. - Ja za te obywatelskie postulaty, które dziś wspólnie wpisaliśmy do programu, dam się pokroić. Nie ma znaczenia szyld partyjny, ale to, czy jesteś przyzwoity czy nie - zaznaczył.



Kukiz poświęcił też część swojego wystąpienia służbie zdrowia. Przywołał przy tym swoje wspomnienia z wizyty w Dziecięcym Centrum Transplantacji w Warszawie. Mówił o fatalnym stanie budynku, problemach z wypłatami dla specjalistów. - Wjazd od Nowogrodzkiej - ironizował.



Na zakończenie podkreślił: "Celujemy w wynik dwucyfrowy". Jak dodał, Koalicja Polska chce być języczkiem u wagi w nadchodzących wyborach.



PSL wystartuje w jesiennych wyborach jako komitet wyborczy PSL-Koalicja Polska, w skład którego - jak zapowiedział na początku sierpnia Kosiniak-Kamysz - mają wejść m.in. posłowie koła UED, samorządowcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych.



Do projektu dołączył też Kukiz'15, który podpisał z PSL porozumienie programowe o współpracy w wyborach do Sejmu.