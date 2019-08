Zarząd Platformy Obywatelskiej zaakceptował w poniedziałek listy wyborcze Koalicji Obywatelskiej do Sejmu i kandydatów KO do Senatu. W ostatniej chwili dokonano jeszcze zmian na listach, m.in. w Bydgoszczy Tadeusz Zwiefka zastąpił jako "jedynka" szefa sztabu Krzysztofa Brejzę.

Posiedzenie zarządu PO trwało ponad cztery godziny, w pewnym momencie dołączyły liderka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer i szefowa Inicjatywy Polskiej Barbara Nowacka.

"Będziemy wszędzie"

"Będziemy wszędzie - w każdej gminie, każdym powiecie, każdym regionie, ale żeby to robić musimy przegłosować kandydatów"" - mówił w poniedziałek lider PO Grzegorz Schetyna, podczas posiedzenia Rady Krajowej PO.



Schetyna podkreślił, że Rada Krajowa głosowała w poniedziałek nad listą 920 kandydatów w wyborach do Sejmu i 80 kandydatów w wyborach do Senatu. Zaznaczył, że kandydaci będą przedstawiani codziennie przez całą kampanię wyborczą.

Lider PO zaprosił na scenę również "jedynki" Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Sejmu w poszczególnych okręgach. Ci kandydaci byli prezentowani już pod koniec lipca.

Schetyna zaprosił na scenę także niektórych szefów struktur regionalnych, którzy - jak mówił - "zrobili miejsce" na liście innym kandydatom, w tym Rafała Grupińskiego, Aleksandra Miszalskiego, Arkadiusza Myrchę.