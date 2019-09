Robert Biedroń: Kolej trafi do każdego powiatu, a autobus do każdej gminy

"W najbliższych latach doprowadzimy do tego, że kolej trafi do każdego powiatu, a autobus do każdej gminy" - powiedział w niedzielę w Bydgoszczy szef sztabu Lewicy, lider Wiosny Robert Biedroń. Podkreślił też potrzebę poprawy bezpieczeństwa na drogach. "W ciągu najbliższych lat nie tylko dodamy energii budowie nowych dróg, ale także sprawimy, że te drogi będą bezpieczne" - dodał.

Biedroń ocenił, że ważnym problemem regionu kujawsko-pomorskiego jest stan dróg, bezpieczeństwo na drogach i rozwój sieci lokalnych połączeń.

"Przez ostatnie lata rządów PiS z inwestycji drogowych naszego kraju krok po kroku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wykreślała kolejne inwestycje. Nieudane, wstrzymywane, niezapłacone, niedoinwestowane. To sprawiło, że rozwój dróg, szczególnie tych strategicznych, został powstrzymany. My to musimy zmienić" - powiedział Robert Biedroń.

Wskazał, że program Lewicy przewiduje, "że w ciągu najbliższych lat nie tylko dodamy energii budowie nowych dróg, ale także sprawimy, że te drogi będą bezpieczne". "Nie może być tak, że każdego dnia na polskich drogach ginie osiem osób" - podkreślił.

"Zamiast stawiać kolejne 'czarne punkty', Lewica będzie stawiała bezpieczne przejścia dla pieszych, bezpieczne skrzyżowania i ronda, tak żebyśmy mogli poruszać się na naszych drogach bezpiecznie, żeby już nigdy żaden człowiek nie musiał ginąć na polskich drogach" - powiedział Biedroń.

Dodał, że Lewica jest wrażliwa na problem wykluczenia transportowego. "Dlatego w najbliższych latach doprowadzimy do tego, że kolej trafi do każdego powiatu, a autobus do każdej gminy" - powiedział Biedroń. Ocenił, że w ostatnich latach likwidowane były kolejne połączenia autobusowe i kolejowe. Wskazał, że w tym zakresie potrzebne jest wsparcie państwa.