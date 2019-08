Wiosna i Lewica Razem (do niedawna Partia Razem) nie dostaną ani złotówki z subwencji wyborczej - wynika z ustaleń liderów lewicy.

Zdjęcie Anna Maria Żukowska w studiu RMF FM /RMF

Przypomnijmy, że SLD, Wiosna i Razem wystartują w jesiennych wyborach parlamentarnych jako Komitet Wyborczy Lewica. W praktyce SLD zmieniło swój oficjalny skrót na słowo "Lewica", a cała reszta wystartuje z list Sojuszu.

Reklama

Dzięki temu progiem wyborczym dla komitetu będzie 5 proc., a nie 8 proc. - jak to jest w przypadku koalicji.

Publicyści zastanawiali się jednak, co w takiej sytuacji z subwencją wyborczą.

"Nie będzie żadnego podziału subwencji, bo zgodnie z przepisami nie może do niego dojść. Ta subwencja przypadnie SLD i to jest ustalenie, które zostało podjęte za zgodą wszystkich, którzy tworzą ten blok lewicy" - powiedziała w RMF FM Anna Maria Żukowska, rzeczniczka SLD i zarazem rzeczniczka Komitetu Wyborczego Lewica.

Żukowska była pytana, jak na ten fakt zareagowali liderzy Wiosny i Razem.

"Pewnie musieli jakoś to sobie w głowach poukładać. Zwyciężyło podejście, że najważniejsze jest, by lewica w Sejmie była obecna. Podeszliśmy do tego naukowo - mieliśmy spotkania z badaczami społecznymi, z politologami, którzy przedstawiali nam różne formuły startu" - relacjonowała rzeczniczka SLD.

"Decyzja była podyktowana twardymi danymi i tym, że lewica musi wrócić do Sejmu, by znowu mogła w Polsce zapanować normalność polityczna. Bez lewicy wszystko jest zachwiane. PO, która jest partią chadecką, musiała z rozbieganymi oczami szukać wyborcy lewicowego, a myślę, że też nie jest jej z tym komfortowo" - stwierdziła Żukowska.