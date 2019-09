"Z tego co wiem, to prezes PiS Jarosław Kaczyński raczej nie potrafi grać w piłkę, więc niech nie przedstawia swoich hattricków" - powiedział w sobotę rzecznik PSL Jakub Stefaniak. Dodał, że PiS miało okazję się wykazać i zorganizować pełne dopłaty dla rolników, ale tego nie zrobiło.

Zdjęcie Rzecznik PSL Jakub Stefaniak /Agnieszka Sniezko /East News

W sobotę odbyła się konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości w Lublinie. Prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki oraz wicepremier Beata Szydło przedstawili program wyborczy PiS. Podniesienie pensji minimalnej do 3000 zł na koniec 2020 r., do 4000 zł w 2023 r., druga trzynasta emerytura w 2021 r. i pełne dopłaty do hektara dla rolników - znalazły się w "hattricku Kaczyńskiego", który prezes PiS przedstawił na sobotniej konwencji.

Stefaniak proszony przez PAP o komentarz w sprawie programu wyborczego PiS powiedział, że z tego co wie "to pan Kaczyński raczej w piłkę grać nie potrafi, więc niech nie przedstawia swoich hattricków".

"Kaczyński miał okazję"

Rzecznik ludowców podkreślił, że "prawdziwy, realny" program został przedstawiony przez lidera PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza na konwencji tej partii w Sandomierzu. "Pan Kaczyński miał okazję wykazania się i zorganizowania pełnych dopłat dla rolników. Pamiętam co mówił odnośnie do podwojenia dopłat dla rolników. I do tej pory jakoś tych dopłat nie widać" - zaznaczył Stefaniak.

Dodał, że prezes PiS mówił też o darmowych lekach. "I darmowych leków dla seniorów też nie ma" - podkreślił.

Zdaniem Stefaniaka, jeżeli Kaczyński chce cokolwiek podwyższać, to niech zacznie od projektu "Emerytura od podatku". "I podwyższy emerytom świadczenie, które dostają co miesiąc. Ten projekt jest już złożony w Sejmie, może pan Kaczyński o tym nie wie, ale został skierowany jeszcze przez marszałka Marka Kuchcińskiego do komisji i tam niestety został zamrożony" - powiedział Stefaniak.

Dopytywany o zapowiedzi PiS podwyższenia płac rzecznik PSL odparł, że jest za tym, żeby Polacy zarabiali więcej. "Natomiast tak jak powiedziałem: czyny, nie słowa. Jeżeli pan Kaczyński chce coś podwyższać, to niech zacznie od podwyższenia świadczeń emerytalnych, czyli likwidacji podatku przy tych świadczeniach" - mówił Stefaniak.