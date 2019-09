Grzegorz Schetyna zaskoczył polityków Koalicji Obywatelskiej kandydaturą Małgorzaty Kidawy-Błońskiej na premier – pisze "Rzeczpospolita".

Zdjęcie Liderka listy KO w Warszawie, wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska oraz przewodniczący PO Grzegorz Schetyna /Piotr Nowak /PAP

Grzegorz Schetyna wystartuje jako "jedynka" z Wrocławia, a Małgorzata Kidawa-Błońska poprowadzi listę w Warszawie i będzie jednocześnie kandydatką Koalicji Obywatelskiej na premiera. Ma to być nowe otwarcie kampanii wyborczej KO i reakcja na narastającą wewnątrz koalicji irytacją na zmiany na listach i coraz większy nieporządek - pisze "Rzeczpospolita" .

Reklama

Jak czytamy, ogłoszenie tej decyzji było dla większości polityków Platformy Obywatelskiej kompletnym zaskoczeniem, chociaż już w poniedziałek po Wrocławiu zaczęły krążyć informacje, że nastąpi zmiana na listach wyborczych.

Takiego obrotu sytuacji mało kto się jednak spodziewał. Ruch z Kidawą-Błońską był utrzymywany w ścisłej tajemnicy, w niewielkim kręgu dobrze poinformowanych osób - pisze "Rzeczpospolita".

Sztabowcy PO chcą nie tylko, by decyzja ogłoszona we wtorek miała taktyczny efekt nowego impetu w kampanii, ale też by budowała nowy wizerunek KO. A co dalej z kampanią? Jak wynika z informacji dziennika, w piątek KO planuje przedstawienie szczegółowego programu partii. To na dzień przed konwencją programową PiS.

Więcej w "Rzeczpospolitej".