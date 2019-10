Sąd Najwyższy pozostawił bez dalszego biegu protest wyborczy pełnomocnika komitetu wyborczego PiS dotyczącego okręgu nr 75 w wyborach do Senatu. ​

Zdjęcie SN /Mateusz Grochocki /East News

29 października Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w Sądzie Najwyższym rozstrzygnęła pierwszy z sześciu protestów wyborczych, złożonych przez pełnomocnika wyborczego PiS.



Protest dotyczył ważności wyborów do Senatu w okręgu wyborczym nr 75. Mandat uzyskała tam Gabriela Morawska-Stanecka (Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej), która otrzymała 64 172 głosów, pokonując Czesława Ryszkę (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość), na którego głosowało 61 823 wyborców.



Sąd Najwyższy zdecydował pozostawić protest bez dalszego biegu, bo nie zawiera on zarzutów naruszenia prawa. Oznacza to, że protest nie będzie rozpoznawany merytorycznie - nie dojdzie do oględzin kart do głosowania i do ponownego przeliczania głosów.



Reklama

"Wnoszący w imieniu Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość protest nie wskazał żadnej, chociażby jednej okoliczności, która uprawdopodabniałaby istnienie nieprawidłowości podczas głosowania, czy kwalifikowania głosów jako nieważnych, jak też ustalania wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 75 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Nie wskazano także dowodów na okoliczność istnienia nieprawidłowości w ustalaniu liczby głosów" - wskazał Sąd Najwyższy w uzasadnieniu decyzji.

"Takim środkiem dowodowym nie mogą być oględziny i ponowne liczenie przez sąd głosów nieważnych. Przeprowadzenie dowodów w postaci oględzin i ponownego liczenia zakwestionowanych kart do głosowania może być dopiero efektem zarzuconych i wykazanych zgłoszonymi dowodami nieprawidłowości. Tymczasem w proteście w ogóle nie przedstawiono zarzucanych nieprawidłowości i nie wskazano dowodów, które by je wykazywały" - zaznaczyli sędziowie.

Sześć protestów PiS

Pełnomocnik komitetu wyborczego PiS złożył do SN protesty dotyczące sześciu okręgów: nr 100 (Koszalin), nr 75 (Tychy i Mysłowice), nr 12 (Grudziądz), nr 92 (Gniezno), nr 95 (m.in. powiaty krotoszyński i ostrowski), nr 96 (Kalisz). PiS wnioskuje o ponowne przeliczenie głosów, zarzucając niewłaściwe zakwalifikowanie głosów jako nieważne, podczas gdy - zdaniem PiS - powinny były zostać uznane za ważne.



W zeszłym tygodniu PKW negatywnie zaopiniowała protest wyborczy PiS dotyczący senackiego okręgu nr 75.



Jak poinformował we wtorek zespół prasowy SN, stanowiska okręgowej komisji wyborczej i Prokuratora Generalnego w sprawie tego okręgu nie wpłynęły do SN.