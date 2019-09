Praworządność przez cztery ostatnie lata odmieniana była przez wszystkie przypadki. Dyskutowano o niej w Sejmie i na ulicy, w mediach i przy stołach. Rozmów o sądownictwie z pewnością nie zabraknie także podczas kampanii wyborczej. W najbliższy poniedziałek w studiu RMF FM odbędzie się trzecia debata z cyklu "Po prostu Polska". Tematem przewodnim będzie praworządność właśnie. Zaczynamy o godz. 18.

Zdjęcie 16 września politycy rozmawiali o edukacji /Karolina Bereza /RMF FM

Na debaty wyborcze RMF FM, Interii i Dziennika Gazety Prawnej "Po prostu Polska" zapraszamy co tydzień w poniedziałek (23, 30 września oraz 7 października) oraz w piątek (11 października) tuż przed niedzielnym głosowaniem.

Reklama

Transmisja na żywo tuż po godzinie 18:00 na antenie RMF FM, a także na stronach głównych RMF24, Interii oraz dziennika.pl.

W najbliższy poniedziałek 23 września porozmawiamy o sądach i praworządności. Do dyskusji zaprosiliśmy przedstawicieli wszystkich pięciu ogólnopolskich komitetów wyborczych.

PSL- Koalicja Polska - Krzysztof Paszyk

Prawo i Sprawiedliwość - Michał Wójcik

Lewica - Krzysztof Śmiszek

Konfederacja - Michał Wawer

Koalicja Obywatelska - Borys Budka



Debata składać się będzie z czterech części. Po pierwszej, kilkunastominutowej dyskusji na antenie RMF FM, przeniesiemy się do internetu. Tam też dołączą do nas kolejni prowadzący.

Co ważne, także i Wy możecie mieć swój udział w debacie. Czekamy na pytania do polityków. W Waszym imieniu zada je podczas jednego z segmentów debaty reporter RMF FM. Platformę do zadawania pytań znajdziecie poniżej.

"Po prostu Polska" jest największym regularnym pasmem debat w paśmie popołudniowym. To unikalny projekt radiowo-multimedialny, prezentowany nie tylko słuchaczom RMF FM, ale także internautom za pośrednictwem YouTuba i mediów społecznościowych.