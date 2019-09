"Chcieliśmy z żoną i dziećmi podziękować za 50) plus. Ale to nie wszystko. Będę szczery: panie premierze, (…) samo 500 plus nie wystarczy, by żyć" - mówi mąż i ojciec dwójki dzieci z najnowszego kampanijnego spotu Koalicji Obywatelskiej. Jego partnerka dodaje: "Przecież wszystko cały czas drożeje. A takie 500 plus dostaje każdy - ten bogaty z Warszawy jak pan i tacy jak my". Na spot zareagował rzecznik rządu Piotr Müller. "Premier Mateusz Morawiecki z chęcią spotka się z rodziną, która w nim (spocie - red.) występuje" - napisał na Twitterze. W odpowiedzi rzecznik PO Jan Grabiec zachęcił Polaków, by zgłaszali się ze swymi problemami do KPRM.

Zdjęcie Małgorzata Kidawa-Błońska i Grzegorz Schetyna /Jacek Dominski/ /Reporter

Koalicja Obywatelska opublikowała w piątek w mediach społecznościowych minutowy spot wyborczy, w którym przedstawiono pięcioosobową rodzinę: rodziców z córką i synem oraz dziadka dzieci.

W pierwszych słowach ojciec dzieci nieoczekiwanie dziękuje Mateuszowi Morawieckiemu za program 500 plus. Później jednak wraz z partnerką wytyka rządowi m.in. drożyznę, niedobory leków w aptekach i skutki tegorocznej kumulacji dwóch roczników uczniów w liceach.

"Chcieliśmy z żoną i dziećmi podziękować za 500 plus. Ale to nie wszystko. Będę szczery: panie premierze, to nie jest w porządku, samo 500 plus nie wystarczy, by żyć" - mówi mężczyzna, a jego partnerka zaznacza: "Przecież wszystko cały czas drożeje. A takie 500 plus dostaje każdy - ten bogaty z Warszawy jak pan i tacy jak my".

Dalej mężczyzna podkreśla: "Mieliśmy do pana zaufanie, ale niech pan posłucha".

"My w tygodniu prawie się nie widujemy, po reformie zajęcia w szkole trwają do wieczora, a ja często pracuję na drugą zmianę. Tata od dwóch tygodni nie kupił leków, bo brakuje w aptece. A Marysia 11 miesięcy czeka na wizytę u kardiologa - a na prywatną nas nie stać" - wylicza.

"To jest ta dobra zmiana, którą obiecywaliście? Telewizja pokazuje, jak jest wspaniale, a nas po ludzku "trafia", jak słyszymy o tych waszych samolotach, limuzynach i premiach" - mówi, a jego partnerka podsumowuje: "Panie premierze, my na taką Polskę już nie chcemy głosować".

Na koniec na ekranie pojawia się kampanijne hasło Koalicji Obywatelskiej: "Jutro może być lepsze!".

Wideo youtube

Na własnym profilu na Twitterze spot zamieścił lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Opatrzył go krótkim komentarzem, w którym zwrócił się do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego: "Jarek, posłuchaj rozmowy zwykłej polskiej rodziny".

Po południu, również na Twitterze, na spot zareagował rzecznik rządu Piotr Müller.

"W związku ze spotem Platformy Obywatelskiej. Premier Mateusz Morawiecki z chęcią spotka się z rodziną, która w nim występuje. Odbyliśmy wiele spotkań w całej Polsce, rozmawiamy z Polakami. Spotkanie może odbyć się u rodziny lub w KPRM. Będziemy wdzięczni Grzegorzowi Schetynie za przekazanie kontaktu" - napisał.

Na tweeta Müllera zareagował rzecznik Platformy Jan Grabiec, który zaapelował, by Polacy zgłaszali się do kancelarii premiera ze swoimi problemami.

"Premier Mateusz Morawiecki chciałby poznać problemy zwykłych polskich rodzin i zaprasza do KPRM-u. Jeśli chcecie opowiedzieć o tym, co dzieje się w służbie zdrowia, szkołach czy z rodzinnymi firmami po 4 latach rządów PiS dzwońcie pod numer: +48 22 694 60 00 lub przez Piotra Müllera" - napisał Grabiec na Twitterze, podając jeden z numerów kancelarii premiera.

Na tym wymiana tweetów się nie skończyła. Müller w odpowiedzi stwierdził m.in., że "premier spotyka się z wieloma rodzinami w całym kraju" i że "naprawdę spotkamy się i z tą rodziną". Grabiec ripostował, że "premier chętnie spotyka się z rodzinami prezesów banków", a "rodziny nauczycielskie, spłacające kredyt we frankach czekają...".

Na zaproszenie wystosowane przez rzecznika rządu zareagowała na Twitterze również kandydatka Koalicji Obywatelskiej na premiera Małgorzata Kidawa-Błońska.

"Jeżeli Pan Premier Mateusz Morawiecki chce poznać problemy Polaków, to proponuję zacząć od spotkania z lekarzami rezydentami, niepełnosprawnymi i nauczycielami. Znam ich problemy, bo o nich rozmawiamy na spotkaniach w całej Polsce. Pomogę w nawiązaniu kontaktu!" - napisała.

Po stronie Prawa i Sprawiedliwości do wymiany komentarzy włączył się zaś jeszcze szef sztabu wyborczego PiS, europoseł Joachim Brudziński, który zasugerował, że bohaterowie spotu nie są prawdziwą rodziną.

"Zwykła polska rodzina? Wiesz, Grzegorz, ludzie pytają: Powiedz, Schetyna, skąd ta rodzina? Z agencji aktorskiej TVN?" - zakpił.

