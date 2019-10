"Jeżeli nie przestanie Kaczyński i Ziobro odbierać sądom niezależności, a sędziom niezawisłości, to będziemy mieli z tym bardzo poważne kłopoty" - powiedział Grzegorz Schetyna na czwartkowej konferencji prasowej w Bielsku-Białej.

Zdjęcie Grzegorz Schetyna podczas konferencji prasowej /Sebastian Borowski /PAP

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej zareagował w ten sposób na decyzję Komisji Europejskiej o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargi przeciw Polsce. Skarga dotyczy systemu dyscyplinarnego dla sędziów. Komisja Europejska wskazała, że robi to, "aby chronić sędziów przed kontrolą polityczną". Chce ona rozpatrzenia skargi w trybie przyspieszonym.

"Sprawa łamania praworządności w Polsce przechodzi w nową kadencję PE i nową aktywność KE. Sprawa praworządności będzie pierwszorzędna dla KE i PE. Jeżeli nie przestanie Kaczyński i Ziobro odbierać sądom niezależności, a sędziom niezawisłości, to będziemy mieli z tym bardzo poważne kłopoty" - powiedział Schetyna podczas spotkania z dziennikarzami w Bielsku-Białej.

Jak dodał, Europa przygląda się sytuacji w Polsce. "Jeżeli (Europa - przyp. red.) dostaje ten słynny cytat z Jarosława Kaczyńskiego, że "dalej będziemy reformowali sądy", to co to oznacza? To znaczy właśnie demolowanie praworządności i niszczenie niezależności sędziowskiej, niezawisłości sądów. Na to jest twarda odpowiedź i w ten sposób Europa odpowiada" - dodał szef PO.

Schetyna powiedział, że trójpodział władzy jest fundamentem demokracji. "Sędziowie są niezależni od władzy wykonawczej. U nas ten system niezależności jest niszczony, więc dlatego jest taka twarda reakcja. Przypomnę, to jest też kwestia powiązania praworządności ze środkami europejskimi. Ta sprawa ciągle jest tematem rozmów w PE, także w KE. Musimy sobie zdawać sprawę, że konsekwencje takich działań PiS odnośnie sądów, będą dla nas wszystkich dramatyczne. To uderzenie w polską rację stanu" - podkreślił.

KE w czwartek poinformowała o skierowaniu skargi do Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu przeciwko Polsce w sprawie systemu dyscyplinarnego dla sędziów.