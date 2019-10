"Jestem przekonany, że 13 października Polska podejmie decyzję, z której będziemy dumni. Wierzę głęboko w to, że będziemy realizować marzenie o wolnej, europejskiej, podmiotowej, uczciwej Polsce" - mówił w sobotę we Wrocławiu przewodniczący PO Grzegorz Schetyna.

Zdjęcie Grzegorz Schetyna /Krzysztof Kaniewski /Reporter

Na konferencji prasowej we Wrocławiu Schetyna prosił o "wielkie zaangażowanie" w czasie ostatniego tygodnia poprzedzającego wybory. "O budowanie w dalszy sposób przekonania, że jutro może być lepsze, że jesteśmy silni razem, że musimy być między Polakami, że musimy cały czas w rozmowie, w debacie, w przekonywaniu do swoich racji w sposób otwarty i z dobrymi emocjami budować dobry parlament przyszłej kadencji - bo od niego będzie naprawdę wiele zależeć" - mówił Schetyna.

Reklama

"To wszystko zależy od nas, to wszystko jest w naszych, waszych rękach" - mówił o wyborach Schetyna, podkreślając, że prosi o "mobilizację ostatnich dni" oraz "przekonanie nieprzekonanych". Zaznaczył przy tym, że możliwość wyboru przy urnie to "wielka spuścizna tych, którzy walczyli o Polskę w latach 80-tych".

"13 października przy urnach wyborczych Polska podejmie decyzję. Jestem przekonany, że to będzie decyzja, z której będziemy dumni, bo wierzę głęboko w to, że to nasze marzenie o wolnej, europejskiej, podmiotowej, uczciwej Polsce ciągle jest przed nami i będziemy to marzenie zrealizować" - powiedział szef PO.

Tracz: Ludzie chcą zmiany politycznej, a nie zmiany klimatu

"Widzimy, że wiele tysięcy młodych Polek i Polaków wychodzi na ulice, żeby mówić, że chcą zmiany politycznej, a nie zmiany klimatu, że wierzą, iż polityka może być inna, że nie musi być brudna, że nie musi opierać się tylko i wyłącznie na korupcji politycznej i układach na szczytach władzy, co widzimy obserwując kolejne afery PiS-u" - mówiła w sobotę we Wrocławiu współprzewodnicząca Zielonych Małgorzata Tracz z Koalicji Obywatelskiej.

"Szczerze wierzę, że my mamy możliwość, żeby to zrobić. Żebyśmy wszyscy mogli oddychać świeżym powietrzem, żyć w czystym środowisku oraz realnie walczyć z kryzysem politycznym. Mam nadzieję, że silni razem, zjednoczeni, współpracujący, pokazujący to na zewnątrz, zmotywujemy wiele Polek i Polaków do oddania na nas głosu" - przekonywała liderka Zielonych.

Podkreśliła, że po wielu rozmowach z ludźmi czuje, że jest w Polsce klimat na zmianę, a ludzie oczekują czegoś nowego, są zdeterminowani - oceniła.

Dziękowała za udział w kampanii i zachęcała do dalszego jej kontynuowania i aktywności, "bo ważą się losy Polski". "Piszczcie do nas, dzwońcie, na pewno damy materiały. (...) Wierzymy, że jutro może być lepsze. A silni razem sprawimy, że tak będzie - jutro będzie lepsze" - podkreśliła współprzewodnicząca Zielonych, którzy współtworzą Koalicję Obywatelską.(PAP)autor: Aleksander Główczewski, Agata Tomczyńska.