"Ostrzegam, każda próba korupcji politycznej ze strony PiS wobec wybranych w demokratycznych wyborach z woli suwerena senatorów opozycji będzie ujawniana i piętnowana" – napisał w środę na Twitterze Grzegorz Schetyna.

Zdjęcie Grzegorz Schetyna /Magda Pasiewicz /East News

Przypomnijmy, że w niedzielnych wyborach Polacy wybrali 48 senatorów z PiS, 43 z Koalicji Obywatelskiej, 3 z PSL, 2 z SLD i 4 kandydatów niezrzeszonych.



Tym samym PiS straciło większość w Senacie. Nieoficjalnie mówi się, że partia spróbuje utrzymać izbę, "przekupując" senatorów opozycji.



"Zdarzało się w poprzedniej kadencji, w poprzednich kadencjach, że przechodzili do nas senatorowie z Platformy Obywatelskiej, więc być może teraz będą chcieli przejść" - powiedział we wtorek dotychczasowy marszałek Senatu Stanisław Karczewski w radiu RMF FM. "Zawsze toczą się jakieś rozmowy" - dodał.



Wczoraj na antenie Radia Plus senator Koalicji Obywatelskiej, prof. Tomasz Grodzki przyznał, że "ze strony koalicjantów PiS, przez poważnego polityka był pytany o chęć zostania ministrem zdrowia". O szczegółach piszemy tutaj

Zdjęcie Senat podział mandatów / INTERIA.PL

