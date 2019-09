Senator Jan Dobrzyński wyrzucony z PiS

Senator Jan Dobrzyński został usunięty z Prawa i Sprawiedliwości - informuje "Kurier Poranny".

Zdjęcie Jan Dobrzyński /MICHAL KOSC /Reporter

Jan Dobrzyński został wyrzucony z PiS bo założył własny komitet i ubiega się o mandat senatora w Białymstoku, gdzie PiS wystawia innego kandydata - Mariusza Gromkę.



"Jan Dobrzyński nie słynął jako aktywny senator. Nie został wystawiony w wyborach ze względu na pewne zachowania, które były opisywane w mediach. Nie przystają one osobom sprawującym mandat publiczny" - tłumaczy decyzję w rozmowie z "Kurierem Porannym" szef podlaskich struktur PiS Dariusz Piontkowski.



"Pan Dobrzyński nie realizuje podstawowych kierunków działań naszego ugrupowania, a działa nawet wbrew jego interesowi. Żadna partia nie może pozwolić sobie, aby jej członkowie startowali w wyborach z konkurencyjnych wobec siebie komitetów wyborczych" - zaznacza Piątkowski w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".



Dobrzyński został w 2018 r. zawieszony w prawach członka partii. Media opisywały wtedy, że z prawie trzema promilami alkoholu we krwi poseł miał się awanturować na Dworcu Centralnym. Z rozbitą twarzą trafił do szpitala. Wobec niego miała też interweniować policja.



Senator twierdził, że znalazł się w szpitalu po zawale serca, a obrażenia to efekt potknięcia się przy schodach.