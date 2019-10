Przepraszam mieszkańców Tczewa, wyborców, wszystkich przepraszam - powiedział w piątek szef klubu PO-KO Sławomir Neumann, pytany o nagrania z jego udziałem, opublikowane w piątek przez telewizję publiczną. Jak dodał, nagranie dokumentuje jego prywatną rozmowę z działaczami PO.

Zdjęcie Szef klubu PO-KO Sławomir Neumann /LUKASZ SOLSKI /East News

TVP Info opublikowała w piątek nagranie rozmowy Neumanna z lokalnymi działaczami PO z Tczewa, która odbyła się pod koniec 2017 r. Polityk PO w wulgarny sposób wypowiada się na temat sytuacji w tym mieście; rozmowa dotyczy też ewentualnych zarzutów prokuratorskich dla związanych z PO prezydentów miast. Neumann deklaruje, że "stanie murem" za wszystkimi, którzy mają problem z prawem, warunkiem jest jednak członkostwo w Platformie.

Reklama

Neumann w piątek w rozmowie z TVN24 podkreślił, że nagranie jakie opublikowało TVP Info, dokumentuje jego prywatną, a nie publiczną, rozmowę z działaczami PO z Tczewa. Poinformował, że to nagranie zostało już przedstawione przez lokalne media rok temu, a osoby, które je nagrały zostały z PO wyrzucone na skutek konfliktu i braku poparcia ze strony władz Platformy.

Przyznał jednocześnie, że nie jest dumny z języka, jakiego używał w tamtej rozmowie. "W prywatnej rozmowie czasami zdarzy mi się przekląć, za co przepraszam. Czasy są takie, że czasami trzeba przekląć" - stwierdził polityk Platformy.

Sprawa Pawła Adamowicza

Dopytywany o swoje słowa, że są "twarde rzeczy" na Pawła Adamowicza - tragicznie zmarłego po ataku nożownika prezydenta Gdańska - wyjaśnił, że miał wtedy na myśli to, że obecna władza jest w stanie posunąć się do wszystkiego wobec Adamowicza. Ocenił, że nagonka na prezydenta Gdańska była nieprawdopodobna. "Mogło to doprowadzić do tego, że PiS pokazowo będzie chciało przeprowadzić zatrzymanie w urzędzie miasta, żeby wyprowadzić prezydenta Adamowicza w kajdankach, bo to dobrze by wyglądało w kampanii wyborczej" - zaznaczył.

"Nie tylko służby państwa, ale cała machina propagandowa była przygotowana, żeby z Pawłem Adamowiczem walczyć. To szczucie na Adamowicza, skończyło się tragedią" - podkreślił Neumann. Przypomniał, że Adamowiczowi - pomimo wielokrotnych zarzutów prokuratury - nie udowodniono popełnienia żadnego przestępstwa.

"Przepraszam wyborców"

Pytany dlaczego teraz zostało opublikowane nagranie z 2017 r., Neumann powiedział: "Jest osiem dni do wyborów, PiS chce odwrócić uwagę od swoich problemów, które ma". Jak dodał, telewizja publiczna od dawna traktuje go jako wroga i nie publikuje o nim dobrych materiałów, tylko same złe. "Powiedzieć, że TVP jest stronnicza, to jak nic nie powiedzieć" - ocenił.

Neumann przeprosił mieszkańców Tczewa za ówczesnych lokalnych działaczy PO, przeprosił także wszystkich, którzy byli zniesmaczeni rozmową. Zapewnił, że obecnie w tczewskiej PO jest porządek. "Przepraszam wyborców, wszystkich przepraszam" - powiedział.

TVP opublikowała nagrania

Na nagraniach Neumann w wulgarny sposób odnosi się do Tczewa - miejscowości wchodzącej w skład okręgu, z którego startuje do Sejmu. "Rzygam tym Tczewem. Słowo honoru ci daję, rzygam Tczewem (...) Dlatego, mówiąc szczerze, nie chcę zajmować się Tczewem, bo tam są same p..., naprawdę" - mówił Neumann w kuluarowych rozmowach partyjnych, cytowany przez portal TVP Info.

W rozmowie Neumann postawił też tezę, że nieważny jest ciężar zarzutów prokuratorskich ciążących na politykach PO, o których rozmawiał, bo one mogą pomóc wygrać wybory. "To nie ma żadnego znaczenia" - mówił. Podawał też przykłady samorządowców związanych z opozycją, którzy mają problemy z prawem.