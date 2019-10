Spot PiS. "Zobacz Twoją Piątkę dla Polski"

PiS zaprezentował w czwartek spot, który ma zmobilizować Polaków do pójścia na wybory parlamentarne. "13 października idziemy na wybory, głosujemy na listę numer 2, głosujemy na Prawo i Sprawiedliwość" - podkreślił szef sztabu wyborczego PiS, europoseł Joachim Brudziński, prezentując w czwartek spot.

Brudziński podkreślił na czwartkowej konferencji prasowej w Warszawie, że trwa akcja mobilizacyjna, która potrwa do samego końca kampanii wyborczej. "I podkreślam takie pokorne zabieganie o głosy Polaków, głosy wyborców, musi trwać do piątku do godziny 24" - zaznaczył europoseł.

Dodał, że jednym z elementów, który "ma pomóc w mobilizacji, w namawianiu i uświadamianiu wszystkim, że nic nie jest rozstrzygnięte, że trzeba walczyć do samego końca, jest spot, który ma zaszczyt i przyjemność przedstawić".

"Twoja piątka dla Polski"

Na początku filmiku pojawia się młody chłopak, który był bohaterem jednego z wcześniejszych spotów PiS, i mówi: "Cześć to znowu ja. Zaraz mamy biało-czerwone święto, dlatego ruszamy z twoją piątką dla Polski, czyli, co ty możesz zrobić, by 13 października zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość".

Po pierwsze - podkreśla chłopak - "zaplanuj niedzielę tak, by było w niej miejsce na zagłosowanie". "Po drugie dzwonimy do przyjaciół, dalszej rodziny, przypominamy tym, którzy mogliby zapomnieć, że to już najbliższa niedziela. Jeżeli im się nie chce, daj im argumenty, niech zagłosują dla ciebie. Bo zagłosuje za was ktoś, komu nie podoba się wolność słowa w internecie, program 500 plus, czy wyższe płace" - apeluje.

"Po trzecie, idziemy głosować całymi rodzinami" - mówi. Ale, jak zaznaczył, niech powie to ktoś bardziej doświadczony. Wskazuje w tym miejscu na kobietę otoczoną gromadką dzieci, która mówi: "Wybory to wspólne święto, które jest świadectwem dla naszych dzieci i rodzin jak wygląda patriotyzm. Tym działaniem pokazujemy, że nam zależy, że Polska jest ważna, że mamy wpływ na to, kto rządzi naszym krajem. To świetna okazja, by porozmawiać z dziećmi o tym, jak ważny jest ten dzień".

Po tych słowach ponownie pojawia się młody chłopak, który mówi: "Po czwarte, sprawdź, czy ktoś ze znajomych nie potrzebuje pomocy, może mieszka daleko, albo zepsuł mu się samochód, a ty możesz pomóc mu dostać się do lokalu wyborczego".

"A na koniec mam prośbę: skontaktuj się z pięcioma osobami, które przekonasz. Kontaktuj się każdym możliwym sposobem: sms, telefon, WhatsApp, mail, Tik Tok, a być może ktoś z Tindera. I najważniejsze: 13 października idziemy na wybory. Głosujemy na Prawo i Sprawiedliwość. Lista numer 2".

Brudziński: Głosujemy na PiS

Brudziński dodał: "Niech ostatnie słowa z tego spotu wybrzmią jeszcze raz: 13 października idziemy na wybory. Głosujemy na listę numer 2. Głosujemy na Prawo i Sprawiedliwość".

W wyborach parlamentarnych, które odbędą się w niedzielę 13 października wybierzemy 460 posłów i 100 senatorów.