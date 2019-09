"Ta decyzja jest nadzwyczaj trudna. Mam w pełni świadomość, że przez następne ileś tygodni ataki PiS-u na mnie i na moja rodzinę będą tylko i wyłącznie potęgowane" - powiedział we wtorek w Koszalinie Stanisław Gawłowski, oficjalnie ogłaszając swój start w wyborach do Senatu.

Zdjęcie Stanisław Gawłowski /Fot Tomasz Jastrzebowski /Reporter

We wtorek podczas konferencji prasowej w Koszalinie Stanisław Gawłowski poinformował oficjalnie, że startuje do Senatu z okręgu nr 100.

"Ostateczną decyzję w tej sprawie podjąłem niespełna dwa tygodnie temu namawiany przez bardzo, bardzo dużą grupę znajomych, przyjaciół, ludzi, którzy gdzieś spotykani na ulicy, mówili, nie możesz odpuścić, musisz walczyć, nie możesz powiedzieć, że pisowska prokuratura, prokuratura Ziobry czy wprost Ziobro jako prokurator będzie decydował o kształcie, układzie list. Będzie decydował o tym, kto w Polsce ma prawo kandydować w wyborach do parlamentu" - powiedział Gawłowski.

"Ataki PiS-u będą na mnie tylko i wyłącznie potęgowane"

Gawłowski zaznaczył, że ta decyzja "jest nadzwyczaj trudna". "Mam w pełni świadomość, że przez następne ileś tygodni te ataki PiS-u będą na mnie tylko i wyłącznie potęgowane. Na mnie i na moją rodzinę" - mówił poseł PO mijającej kadencji i były sekretarz generalny Platformy.

Podkreślił, że nie chce by ten atak prowadzony na niego w jakikolwiek sposób obciążał jego przyjaciół z KO, z szeroko rozumianej opozycji, dlatego o mandat senatora ubiegać się będzie z własnego komitetu wyborczego "Demokracja Obywatelska".

Powiedział, że nie odcina się od KO, ani ta nie odcina się od niego. "Jestem cały czas członkiem Platformy Obywatelskiej, (...) jestem członkiem klubu parlamentarnego PO, w Sejmie przewodniczącym komisji ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa. Natomiast (...) wiem, jak brutalna będzie kampania w wykonaniu PiS-u i jeżeli ma być brutalna z mojego powodu, nich się koncentruje na mnie" - zaznaczył.

Dodał, że tym, co przekonało go ostatecznie do startu w wyborach było zebranie ok. 10 tysięcy podpisów poparcia. "Jedną z osób, która w sposób symboliczny podpisała listę poparcia jest Lech Wałęsa. Najbardziej znany Polak na świecie, człowiek, który zdobył zaufanie całego świata demokratycznego, człowiek, który został wyróżniony Pokojową Nagrodą Nobla" - zaznaczył Gawłowski.

W ocenie Gawłowskiego, gdyby wycofał się z życia publicznego, nie oznaczałoby to, że "PiS wycofa się z ataku na innych ludzi". "Po mnie by zaatakowano Neumanna, Brejzę, a myślę, że do końca wyborów ta lista będzie znacząco dłuższa" - mówił.

Gawłowski o swoich dokonaniach

Gawłowski podkreślił, że nie ma powodu do wstydu. "Jestem dumny z tego, co przez swoje lata robiłem" - powiedział. Dodał, że choćby miejsce konferencji, budynek Filharmonii Koszalińskiej powstał dzięki jego determinacji. "To ja najpierw namówiłem ówczesnego prezydenta Mikietyńskiego, potem marszałka, że warto ten obiekt wspierać. Takich miejsc, tutaj w Koszalinie i w regionie jest bardzo dużo" - powiedział Gawłowski.

Wymienił przy tym m.in. Strefę Ekonomiczną, Wodną Dolinę i drogę S6. "Elżbieta Bieńkowska na jednej z konferencji mówiła, że to moja determinacja, mój upór i uzasadnienia spowodowały, że S6 w całości została wpisana na listę inwestycji, ogłoszono przetargi na budowę całości S6" - podkreślił Gawłowski. Dodał, że "to PiS unieważnił przetargi z Koszalina do Gdańska".

Poseł PO powiedział, że chce nadal wspierać region koszaliński. "Mam świadomość, że ta następna kadencja to będzie eko-kadencja. Będzie dotyczyła tych wszystkich zmian, które obejmują ochronę środowiska. (...) Muszą to robić ludzie, którzy się na tym znają, ja się na tym znam, jestem specjalistą" - powiedział, przypominając, że był sekretarzem stanu w ministerstwie środowiska i pełnił funkcję przewodniczącego rady nadzorczej w NFOŚiGW.

Sytuacja w okręgu wyborczym nr 100

Koalicja Obywatelska nie wystawiła swojego kandydata w okręgu wyborczym nr 100. Senator kończącej się kadencji Piotr Zientarski jest "jedynką" KO w wyborach do Sejmu w okręgu nr 40. Na kilka dni przed rejestracją listy zastąpił wcześniej proponowanego przez koalicję na lidera w okręgu koszalińskim Sławomira Nitrasa. Ten ostatecznie otworzy listę KO do Sejmu w okręgu szczecińskim.

Kandydata do Senatu w okręgu koszalińskim nie wystawiły także lewica i PSL-KP. Zrobiło to natomiast Prawo i Sprawiedliwość. Kandydatem na senatora tej partii jest dyrektor koszalińskiego oddziału Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Krzysztof Nieckarz.

Stanisław Gawłowski jest jednym z oskarżonych w tzw. aferze melioracyjnej. Akt oskarżenia do szczecińskiego sądu wpłynął 4 lipca. Chodzi o nieprawidłowości przy 26 inwestycjach realizowanych przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie.

W sprawie występuje łącznie 32 oskarżonych, z których ośmiu złożyło wnioski o dobrowolne poddanie się karze. Łącznie postawiono oskarżonym blisko 100 zarzutów. Te najistotniejsze dotyczą łapownictwa i tzw. prania brudnych pieniędzy.