Stanisław Piotrowicz poza Sejmem. Jeden z czołowych posłów PiS pożegna się z sejmową ławą.

Zdjęcie Stanisław Piotrowicz /Andrzej Hulimka /FORUM

Stanisław Piotrowicz startował z piątego miejsca listy PiS w okręgu nr 22 (Krosno). Jak wynika z danych PKW (100 proc. komisji wyborczych zgłosiło już wyniki), PiS otrzymało w tym okręgu aż 63 proc.

W związku z tym, Prawu i Sprawiedliwości przypadnie 8 z 11 mandatów, jakie można otrzymać w Krośnie.

Wynik Piotrowicza (10 293 głosów) plasuje go jednak na dziewiątym miejscu stawki. Do kandydata, który jest na ósmym miejscu, brakuje mu ok. tysiąca głosów.

W poprzednich wyborach parlamentarnych, Piotrowicz otrzymał lepszy wynik - 15 747 głosów.

Stanisław Piotrowicz, były prokurator stanu wojennego, był w minionej kadencji szczególnie aktywny w kwestii zmian w sądownictwie. Przewodził burzliwym obradom sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.