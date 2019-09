Zaangażowanie byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego w kampanię Lewicy jest bezprecedensowe - podkreślił szef SLD Włodzimierz Czarzasty. "Odbiór byłego prezydenta w kampanii wyborczej jest bardzo dobry, to jest ikona, ludzie go bardzo szanują" - dodał.

Zdjęcie Włodzimierz Czarzasty /Tomasz Jastrzębowski /Reporter

Na każdej z konwencji Lewicy, którą tworzą Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna Roberta Biedronia i Lewica Razem, emitowany jest spot, w którym były prezydent Aleksander Kwaśniewski udziela poparcia projektowi. "Wspólna lista wyborcza Lewicy daje nadzieję na lepszą Polskę" - podkreśla w spocie były prezydent.

Czarzasty powiedział, że do tej pory Kwaśniewski wziął udział w kampanii Lewicy w Olsztynie, Łowiczu, a także Toruniu, gdzie wsparł kandydatów związanych z Sojuszem: sekretarza generalnego partii Marcina Kulaska, byłego posła Cezarego Olejniczaka oraz swojego byłego sztabowca, byłego prezesa Telewizji Polskiej Krzysztofa Kwiatkowskiego.

Według szefa SLD odbiór byłego prezydenta w kampanii wyborczej jest bardzo dobry. "To jest ikona. Ludzie go bardzo szanują. Wszystkie badania, które oceniają byłych prezydentów, Kwaśniewski wygrywa w cuglach, to widać na tych spotkaniach" - podkreślił Czarzasty. Jak zauważył, Aleksander Kwaśniewski wsparł w kampanii wielu kandydatów i kandydatek z nazwiska". "To jest bezprecedensowe, bo do tej pory Aleksander Kwaśniewski tak w kampanie lewicy się nie angażował" - dodał.

Kolejnymi przystankami, które znajdują się na trasie byłego prezydenta są Opolszczyzna i Legnica na Dolnym Śląsku, które odwiedzi w poniedziałek. We wtorek Kwaśniewski będzie w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej (Śląskie). W Sosnowcu właśnie Czarzasty jest "jedynką" na liście do Sejmu. W kolejnych dniach będą to jeszcze m.in. Kraków, Chrzanów (Małopolska) oraz Świętokrzyskie.

"Nawiązanie do najlepszych lat lewicy"

Finałem wyjazdów i angażowania się Kwaśniewskiego w kampanię ma być ostatnia konwencja Lewicy, która odbędzie się w sobotę 5 października. Właśnie tam planowane są nie tylko wystąpienia Czarzastego, Roberta Biedronia (Wiosna) i Adriana Zandberga (Razem), ale także byłego prezydenta.

"To jest absolutnie symboliczna historia i nawiązanie do najlepszych lat lewicy, które miała i nadzieja w to, że ta lewica, która jest teraz połączona, zjednoczona i dogadana będzie kontynuacją tych lat, bo to były dobre dla Polski lata" - powiedział Czarzasty.

Jak podkreślił, Lewica czerpie też ze zwycięskiej dla Kwaśniewskiego kampanii prezydenckiej z 1995 roku. Wówczas hasłem wyborczym Kwaśniewskiego było "Wybierzmy przyszłość", a obecne hasło brzmi "Łączy nas przyszłość". "Jest to proste nawiązanie i my świadomie to zrobiliśmy" - zauważył Czarzasty.

Wybory parlamentarne odbędą się 13 października. Polacy wybiorą 460 posłów i 100 senatorów.