"Sześciopak Schetyny". Rząd chce od lidera PO konkretnych liczb

Ponawiamy apel do lidera Platformy Obywatelskiej Grzegorza Schetyny, aby przedstawił wyliczenia związane z propozycjami programowymi przedstawionymi przez jego partię - powiedział szef KPRM Michał Dworczyk. Jak dodał, do tej pory nie przedstawiono "żadnych wiarygodnych wyliczeń i informacji, w jaki sposób te programy mają być zrealizowane".

Zdjęcie Przewodniczący PO Grzegorz Schetyna na konferencji prasowej po posiedzeniu zarządu Platformy Obywatelskiej /Piotr Nowak /PAP

"W ostatnich dniach słyszymy bardzo dużo zapowiedzi formułowanych przez przewodniczącego Schetynę, przez polityków Platformy Obywatelskiej, dotyczących m.in. zmian podatkowych, dodatkowych programów solidarnościowych czy społecznych" - wskazał Dworczyk na konferencji prasowej w Sejmie.



Podkreślił, że w polityce liczy się przede wszystkim wiarygodność. "Stąd musimy ponowić pytanie do przewodniczącego Schetyny: prosimy o przedstawienie wyliczeń związanych z propozycjami przedstawianymi w ostatnich tygodniach przez PO" - oświadczył szef KPRM. Jak dodał, mimo postulatów w tej sprawie, do tej pory nie przedstawiono "żadnych wiarygodnych wyliczeń i informacji, w jaki sposób te programy mają być zrealizowane".

"My chcemy prowadzić dialog i merytoryczną dyskusję, dlatego ponawiamy ten apel. Polityka powinna być wiarygodna i politycy powinni być wiarygodni, dlatego rozmawiajmy poważnie" - zaznaczył Dworczyk. "Panie przewodniczący prosimy o przedstawienie wyliczeń, żeby nie mamić Polaków pustymi obietnicami, co państwo w ostatnich dniach czynicie" - zaapelował szef KPRM do Schetyny.