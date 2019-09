Jestem zwolennikiem adopcji dzieci przez związki partnerskie - oświadczył sekretarz sztabu Koalicji Obywatelskiej Adam Szłapka. Tłumaczył, że w KO są osoby o "różnej wrażliwości" i o "różnych poglądach".

Zdjęcie Adam Szłapka /Zbyszek Kaczmarek /Reporter

Szłapka był pytany we wtorek w RMF FM m.in. o kwestie światopoglądowe. Pytany, czy jest zwolennikiem adopcji dzieci przez pary homoseksualne powiedział, że jest "zwolennikiem równości". "W tym się zawiera to, żeby związki partnerskie mogły adoptować dzieci" - mówił Szłapka.

Reklama

Tłumaczył, że w członkowie Koalicji Obywatelskiej "mają różne wrażliwości, różne poglądy w różnych sprawach".

Pytany o proponowany przez KO w programie wyborczym darmowy internet dla osób do 26-tego roku życia, Szłapka tłumaczył, że chodzi tu o "walkę z wykluczeniem cyfrowym". Powoływał się na przykład Skandynawii, gdzie, jak mówił, "dostęp do internetu jest traktowany jako prawo człowieka".

Odniósł się także do przedstawienia Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, jako kandydatki KO na premiera. Powiedział, że taka decyzja "daje nadzieję na to, że jutro może być lepsze". "Widać wyraźnie, jak zaskakująca była to decyzja dla sztabu Prawa i Sprawiedliwości" - ocenił. Powiedział, też, że porównywanie kandydatury na premiera Beaty Szydło i Kidawy-Błońskiej jest "nietrafione".

"Uważam, że jest duża różnica pomiędzy Małgorzatą Kidawą-Błońską, a Beatą Szydło. Małgorzata Kidawa-Błońska jest (wice)marszałkiem Sejmu, była rzecznikiem dwóch rządów, jest w ścisłym kierownictwie KO, a Beta Szydło była politykiem drugiego szeregu" - zauważył.