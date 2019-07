"Stoję dziś przed państwem i proszę was, byśmy tak, jak w 2015 r., znowu stworzyli biało-czerwoną drużynę i poszli razem" - powiedziała w sobotę była premier, europosłanka Beata Szydło podczas Konwencji Programowej PiS w Katowicach. "W tej drużynie jest miejsce dla każdego" - dodała.

Zdjęcie Była premier Beata Szydło / Andrzej Grygiel /PAP

"Stoję dziś przed państwem i proszę was, byśmy tak, jak w 2015 r., znowu stworzyli biało-czerwoną drużynę i poszli razem. W tej drużynie jest miejsce dla każdego tak, jak było miejsce dla każdego cały czas" - powiedziała w sobotę Szydło.

Reklama

"Jest nas coraz więcej i to jest naprawdę wielka rzecz, ale nie możemy pozwolić sobie na to, by ten rechot pogardy, który wczoraj wybrzmiał w Węgrowie, roznosił się na całą Polskę. To jest dla nas zadanie na najbliższe miesiące" - podkreśliła była premier.

W ten sposób Beata Szydło odniosła się do nagrania wideo, które w piątek zamieścił na Twitterze poseł PO Bartosz Arłukowicz. Były minister zdrowia zwrócił się w Węgrowie do jednego z mężczyzn przed sklepem. "Mówią, że jest pan najsłynniejszym wsparciem PiS-u w Węgrowie" - powiedział. "Niech pan mnie nie denerwuje" - odpowiedział mężczyzna, po czym odszedł. W tle nagrania było słychać śmiech polityków.



"Dlatego zróbmy wszystko, abyśmy zwyciężyli. Niech każdy z nas, zrobi to, co może. Wywieszajmy plakaty, roznośmy ulotki, ale przede wszystkim rozmawiajmy z ludźmi. Tłumaczmy, rozmawiajmy, mówmy o tym, co dobrego wydarzyło się w ostatnich czasach w Polsce i jakie mamy plany" - zaapelowała.

"Ale przede wszystkim mówmy o tym, że ta gra, która teraz się toczy, ta stawka jest olbrzymia, bo tą stawką jest przyszłość Polaków, jest przyszłość naszej ojczyzny Polski" - dodała Szydło.

"Na Śląsku Cieszyńskim, na Podbeskidziu, bardzo często rozbrzmiewa taka piękna pieśń, której początek brzmi mniej więcej tak: 'Ojcowski dar, ojcowski dom, to rajski dar, to dar Ojca Niebieskiego i choćbyś przeszedł cały świat, nie znajdziesz piękniejszego'. Ten ojcowski dom to Polska i naszą wspólna odpowiedzialnością, naszym wspólnym obowiązkiem jest strzec tego domu" - podkreśliła Szydło.

"W tym domu jest miejsce dla każdego i my sami, Polacy, ten dom sobie umeblujmy i nie pozwólmy, aby inni próbowali się w to wtrącać. To jest nasza odpowiedzialność za Polskę teraz, za przyszłe pokolenia, za przyszłość Polski" - oświadczyła. "Bądźmy razem w tej kampanii. Zróbmy wszystko, by zwyciężyć. Zwyciężymy" - dodała.