W środę rozmowy Koalicji Obywatelskiej z Lewicą

W środę zarząd PO będzie pracował nad listami wyborczymi do Sejmu; tego dnia odbędą się też rozmowy Koalicji Obywatelskiej i Lewicy o kandydatach do Senatu. W poniedziałek 19 sierpnia Rady Krajowe Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, Inicjatywy Polska i Zielonych zatwierdzą listy do Sejmu i Senatu.

Zdjęcie Szef platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna /fot. Andrzej Iwanczuk /Reporter

W środę odbędzie się posiedzenie zarządu PO, który będzie kontynuował prace nad listami wyborczymi Koalicji Obywatelskiej do Sejmu. W niektórych okręgach mają nastąpić zmiany na listach, m.in. w obrębie pierwszej "piątki" kandydatów. W Toruniu miejsce trzecie na liście KO ma otrzymać znana z protestów niepełnosprawnych w Sejmie Iwona Hartwich (wcześniej miała siódme). Na liście gdańskiej (jako "dwójka") ma się znaleźć były europoseł Jarosław Wałęsa, a w Szczecinie (jako "piątka") liderka KOD Magdalena Filiks.

Reklama

Sekretarz generalny PO Robert Tyszkiewicz powiedział, że środowe posiedzenie zarządu będzie "dużym krokiem" w stronę przyjęcia list wyborczych Koalicji Obywatelskiej.

Także w środę odbędą się rozmowy KO i Lewicy na temat kandydatów do Senatu. Z ramienia Koalicji w rozmowach wezmą udział: Robert Tyszkiewicz, prezydent Sopotu Jacek Karnowski oraz prezes Związku Miast Polskich Zygmunt Frankiewicz. Tyszkiewicz powiedział, że w sprawie Senatu, Koalicja Obywatelska rozmawiała także z samorządowcami i PSL; przyznał jednocześnie, że rozmowy z Lewicą przebiegają najtrudniej.

Tyszkiewicz powiedział, że KO wspólnie z samorządowcami wypracowała kandydatów do Senatu z realnymi szansami na zwycięstwo w niemal wszystkich okręgach w Polsce. "My mamy naszą listę kandydatów do Senatu w różnych wariantach przedyskutowaną, przygotowaną i właśnie dlatego to jest najlepszy moment, żeby położyć ją na stole i porozmawiać o tym, co ma do zaproponowanie druga strona" - mówił. "Jesteśmy gotowi ustąpić tam, gdzie druga strona przedstawi kandydatów, którzy będą mogli realnie zawalczyć o mandat" - podkreślił Tyszkiewicz.

Sekretarz PO pytany o to, jaki parytet zostanie zastosowany przy podziale senackich okręgów między komitety opozycyjne, odpowiedział, że Koalicja Obywatelska będzie kierować się jedynie kryterium szans na wyborczy sukces kandydatów.

Rzecznik PO Jan Grabiec mówił, że wciąż toczą się rozmowy ws. wspólnych kandydatów do Senatu. "Jesteśmy po rozmowach z PSL, w trakcie rozmów z przedstawicielami Lewicy i niezależnych samorządowców. W tym tygodniu kolejne spotkanie. Mam nadzieję, że ono zakończy się porozumieniem, bo o to nam właśnie chodzi, żeby zbudować silny blok wsparcia kandydatów do Senatu po to, żeby komitety opozycyjne nie odbierały sobie głosów. Takie jest oczekiwanie naszych wyborców i dołożymy starań, aby tak się stało" - podkreślił.

W jesiennych wyborach do Senatu kandydować chce większość obecnych senatorów PO, w tym: Bogdan Borusewicz, Bogdan Klich, Jerzy Fedorowicz, Sławomir Rybicki, Tomasz Grodzki i Aleksander Pociej. Na listach KO mają być też nowe osoby, m.in. b. minister kultury Kazimierz Ujazdowski, były poseł SLD Jerzy Wenderlich i były europoseł PO Adam Szejnfeld.

Listy Koalicji Obywatelskiej - do Sejmu i Senatu mają w poniedziałek 19 sierpnia zatwierdzić rady krajowe partii tworzących KO: Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, Inicjatywy Polska i Zielonych.