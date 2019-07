We wtorek komitet polityczny PiS ws. list wyborczych

We wtorek 23 lipca odbędzie się posiedzenie komitetu politycznego Prawa i Sprawiedliwości. Ma ono dotyczyć list partii na najbliższe wybory parlamentarne.

Zdjęcie Na zdjęciu Jarosław Kaczyński i Jacek Sasin /fot. Andrzej Iwanczuk/REPORTER /Reporter

Zdaniem szefa komitetu wykonawczego PiS, Krzysztofa Sobolewskiego, mało prawdopodobne jest, aby ostateczne rozstrzygnięcia zapadły już we wtorek. W jego ocenie do tego będzie potrzebne co najmniej jeszcze jedno posiedzenie. Komitet polityczny musi zatwierdzić 920 kandydatów na posłów w 41 okręgach oraz 100 kandydatów na senatorów.

Prezes Jarosław Kaczyński ogłosił 10 dni temu liderów list w 41 okręgach i obecnie są to jedyne osoby, które mogę być pewne startu w jesiennych wyborach parlamentarnych.

W tym gronie oprócz szefa PiS-u są także premier Mateusz Morawiecki oraz wiceprezes partii Adam Lipiński.

Posiedzenie komitetu politycznego rozpocznie się o godzinie 15.00. W skład komitetu politycznego PiS wchodzą: prezes partii, sześciu wiceprezesów, a także między innymi premier Mateusz Morawiecki i marszałek Sejmu Marek Kuchciński.