- Zrobiliśmy to. Udało się, daliśmy radę. Jesteśmy tu, by ogłosić historyczny moment dla polskiej demokracji - powiedział Robert Biedroń podczas konferencji prasowej w Warszawie. Jak przekazał, SLD, Wiosna i Lewica Razem zdecydowały, że idą wspólnie do wyborów parlamentarnych. Decyzje, co do list i nazwy mają zapaść w najbliższych dniach.

Zdjęcie Robert Biedroń podczas konferencji, na której ogłoszono, że lewica idzie wspólnie do wyborów. Z tyłu po lewej Adrian Zandberg, po prawej Włodzimierz Czarzasty /Jacek Dominski/REPORTER /Reporter

- Bardzo się cieszę, że zrobiliśmy potężny krok naprzód - mówił podczas konferencji Adrian Zandberg, jeden z liderów Razem. Jak zapowiedział, jutro zostanie powołany wspólny sztab wyborczy.



- Dogadaliśmy się po to, żeby wygrać. Bo chcemy wygrać z PiS-em. (...) W przyszłym tygodniu zaprosimy do współpracy wszystkie lewicowe partie polityczne, stowarzyszenia, organizacje kobiece, ruchy miejskie i fundacje, które będą chciały z nami współpracować - przekazał lider SLD Włodzimierz Czarzasty. - Do każdego dotrzemy, z każdym umówię się na kawę. Do każdego zadzwonię, albo Adrian, albo Robert - mówił.



Jak zaznaczył, politycy zwrócą się też do samorządowców i zaproszą ich na listy. - Ale nie będziemy obłudnie zapraszać prezydentów miast, bo oni w zeszłym roku zostali wybrani na te stanowiska, żeby je piastować - stwierdził lider SLD.



- Proszę Was, pomóżcie nam. Myślcie o nas dobrze - zwrócił się do wyborców.



Nazwa, listy - w najbliższych dniach decyzje

Jak z kolei zaznaczył Robert Biedroń, nie podjęto jeszcze decyzji, co do podziału miejsc na listach wyborczych. Nie zdecydowano także o nazwie formacji, ani czy lewica pójdzie do wyborów jako koalicja. Ma to być jasne w ciągu najbliższych dni.

Lider Wiosny, dopytywany, czy wystartuje w jesiennych wyborach, odpowiedział, że jeszcze nie ma decyzji w tym temacie.



- Dajcie kilka tygodni, a lewica zrobi zrobi rewolucję na polskiej scenie politycznej - zapewniał z kolei Zandberg.



Wcześniejsze ustalenia

Liderzy: SLD - Włodzimierz Czarzasty, Wiosny - Robert Biedroń, i Lewicy Razem - Adrian Zandberg spotkali się w czwartek wieczorem, aby rozmawiać o wspólnej koalicji w wyborach do Sejmu i Senatu. W spotkaniu wzięli też udział: Andrzej Rozenek (SLD), Krzysztof Gawkowski (Wiosna) i Maciej Konieczny (Lewica Razem).

Politycy nie zdradzili szczegółów, ale Czarzasty powiedział dziennikarzom, że "jest super", a Zandberg dobrze ocenił spotkanie. - Rozmawialiśmy o tym, żeby była jedna lista lewicy, żeby była jedna lista na lewo od Platformy Obywatelskiej i jest chęć, jest wola - przekazał.



Kto z kim do wyborów