Władysław Kosiniak-Kamysz: Tradycyjny elektorat kurczy się

Poseł Kukiz’15 Agnieszka Ścigaj jest liderką listy PSL-Koalicja Polska w okręgu 13, obejmującym Kraków, Miechów i Olkusz. "Idziemy wspólnie do wyborów z przesłaniem budowy mostów porozumienia, a nie murów nienawiści" - mówił w środę lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Zdjęcie Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz (2L) i Paweł Kukiz (P) oraz Marta Patena (L) i posłanka Agnieszka Ścigaj (2P) podczas konferencji prasowej i prezentacji kandydatów do parlamentu w Krakowie / Jacek Bednarczyk /PAP

Jak podkreślił prezes PSL, koalicjantów łączy "idea a nie ideologia". Wśród postulatów programowych wymienił m.in.: emeryturę bez podatku, dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców oraz rozwój "zielonych", czystych źródeł energii.

"Kraków musi przejść na zieloną stronę mocy. Już dużo dobrego udało się w Krakowie zrobić ze smogiem. Podziękowania dla Krakowskiego Alarmu Smogowego i wszystkich aktywistów, którzy rozpoczęli tę walkę, a kontynuował ją samorząd miasta i województwa" - mówił Kosiniak-Kamysz. Przypomniał, że ponad dwa lata temu, PSL przedstawił Narodowy Program Walki ze Smogiem, ale rząd - jak zaznaczył - się nim nie zainteresował. "Polska zasługuje na zieloną przyszłość" - oświadczył.

Kosiniak-Kamysz dodał, że wspólnie z liderem ruchu Kukiz'15 Pawłem Kukizem umieścił w programie wyborczym postulaty obywatelskie m.in.: zmiany w ordynacji wyborczej i wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych. "Tradycyjny elektorat zmienia się i kurczy się. Zrozumieliśmy przez ostatnie cztery lata, że otwarcie się naszego środowiska na inne grupy, na inne osoby, ale osoby podzielające nasze wartości: budowania wspólnoty opartej o szacunek i godność każdego człowieka, to jest idea, która nas łączy" - powiedział lider PSL.

Jego zdaniem, "wiele osób chce zakończenia wojny polsko-polskiej, nieustannych konfliktów i sporów", dlatego - jak przekonywał - potrzebne jest w polityce "racjonalne centrum".

"Idziemy usprawnić państwo"

Lider Kukiz'15 Paweł Kukiz mówił, że chodzi o usprawnienie funkcjonowania państwa i wprowadzenie w życie "pakietu obywatelskiego", w którym przewidziano m.in. bierne prawo wyborcze dla każdego obywatela - czyli możliwość kandydowania do Sejmu, możliwość odwołania posła w trakcie kadencji, wybór prokuratora generalnego w wyborach bezpośrednich, referendum, które ważne byłoby przy 30-proc. frekwencji, a jego wyniki byłyby obligatoryjnie wprowadzane w życie.

"Idziemy usprawnić państwo" - zadeklarował Kukiz. "Wprowadzenie w życie postulatów, o których mówię sprawi, że będziemy żyć w normalnym państwie, w państwie obywatelskim a nie w państwie partyjnym" - podkreślił.

"Sam fakt, że tylko 1 proc. obywateli, członków partii politycznych, ma realne, bierne prawo wyborcze, realną możliwość startu do Sejmu, to dowód na to, że w Polsce nie ma demokracji. Nigdy jej nie było. Wmówiono wam, że w Polsce po 1989 roku zapanowała demokracja. Nie, my byliśmy już przed metą, ale nie przebiegliśmy finiszu. Zatrzymaliśmy się przed metą" - mówił Kukiz.

"Zagłosujcie na naszą koalicję, na centrum, na normalność, bo inaczej możemy się obudzić w fatalnym państwie. Nie ma nic gorszego niż monowładza, bez względu na to kto by tę władzę objął" - apelował Kukiz.

Liderką listy jest poseł Kukiz'15 Agnieszka Ścigaj - socjolog, zajmująca się m.in. ekonomią społeczną, inicjatorka otwarcia pierwszej w Polsce spółdzielni socjalnej. Na liście są także dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie Piotr Kempf, była kandydatka PO na prezydenta Krakowa radna Marta Patena, krakowski radny Łukasz Wantuch, a zamyka ją krakowska radna, lekarz-pulmonolog Anna Prokop-Staszecka.