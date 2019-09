"SokzBuraka - najbardziej hejterski obszar internetu, którego celem jest niszczenie Prawa i Sprawiedliwości - został stworzony przez człowieka zatrudnionego nie tylko w PO, ale też w warszawskim ratuszu" - takie doniesienia, jak zapowiada wPolityce.pl, znajdą się w najnowszym numerze tygodnika "Sieci".

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

"Marek Pyza i Marcin Wikło opisują internetową społeczność SokzBuraka. To strony i profile społecznościowe z memami i żartami związanymi z polityką, a w rzeczywistości jedno z najbardziej hejterskich źródeł uderzających w PiS mieszanką drwin, manipulacji i kłamstw" - podaje portal.

Reklama

Pyza i Wikło piszą, że SokzBuraka to "potężny oręż w walce politycznej Platformy Obywatelskiej, za którym stoi sprawny piarowiec Mariusz Kozak-Zagozda - autor strony, który dziś wypiera się pracy przy tym projekcie".

"Udało się nam dowiedzieć, że od kwietnia br. Mariusz Kozak-Zagozda jest zatrudniony w warszawskim urzędzie miasta, w biurze marketingu. [...] Nie wiemy, co dokładnie robi dla stołecznego ratusza Kozak-Zagozda. Ale wiemy, ile zarabia. Przez ostatnie pięć miesięcy (od kwietnia) otrzymał co najmniej 25 tys. zł. [...] Drugim etatem Kozaka-Zagozdy jest praca w partii Platforma Obywatelska. Jest tam zatrudniony od lutego 2018 r. do dziś. Jego wynagrodzenie to miesięcznie od kilku do kilkunastu tysięcy złotych (w sumie ponad 150 tys.). W tym samym czasie współpracuje także z Klubem Parlamentarnym Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska, co miesiąc takie same pieniądze, też kilka tysięcy. Najlepszym czasem do zarobku są kampanie wyborcze" - podaje portal, opisując materiał tygodnika.