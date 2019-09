Wrocław: Do Sejmu Schetyna, do Senatu Zdrojewscy

Koalicja Obywatelska zarejestrowała we wtorek listę w wyborach do Sejmu w okręgu nr 3 we Wrocławiu. W ostatniej chwili liderem listy został szef PO Grzegorz Schetyna, który miał kandydować w stolicy. Zamienił miejsca z posłanką Małgorzatą Kidawą-Błońską.

Zdjęcie Przewodniczący PO Grzegorz Schetyna /Piotr Nowak /PAP

Schetyna we wtorek w Warszawie poinformował, że Kidawa-Błońska będzie kandydatką Koalicji Obywatelskiej na premiera. Przekazano też, że będzie ona liderem listy KO w Warszawie, a z pierwszego miejsca w okręgu nr 3 we Wrocławiu, skąd miała startować Kidawa-Błońska, wystartuje Schetyna.

We wtorek we Wrocławiu w Okręgowej Komisji Wyborczej zarejestrowana została lista KO do Sejmu w okręgu nr 3, której liderem jest teraz Schetyna.

"Mamy jedną niespodziankę - zmianę lidera we Wrocławiu. Będzie nim Grzegorz Schetyna, a Małgorzata Kidawa-Błońska będzie startowała w Warszawie. Ja z tego się cieszę. Zawsze byłem zwolennikiem tego, by kandydaci kandydowali ze swoich okręgów wyborczych, z miejsc zamieszkania. Tak też się stało" - powiedział były europoseł i kandydat na senatora Bogdan Zdrojewski.

Dodał, że już przed czterema laty nie był zwolennikiem kandydowania Schetyny z okręgu kieleckiego. "Legnica, Opole, Wrocław to są te klimaty, w których on się może czuć dobrze. Jestem zwolennikiem startu w naturalnych okręgach wyborczych i ten ruch jest właściwy" - powiedział Zdrojewski.

Koordynator kampanii wyborczej KO w regionie poseł Michał Jaros podziękował mieszkańcom za wsparcie i poinformował, że na listach poparcia zebrano prawie 60 tys. podpisów. Listę kandydatów do Sejmu w okręgu wrocławskim poparło prawie 11 tys. osób, start Bogdana Zdrojewskiego do Senatu poparło ponad 4,4 tys. osób, a listy poparcia dla Alicji Chybickiej oraz Barbary Zdrojewskiej podpisało po 3,3 tys. osób.

"Idziemy po zwycięstwo w tych wyborach z liderem Platformy Obywatelskiej Grzegorzem Schetyną. Idziemy po zwycięstwo z naszą kandydatką na premiera Małgorzata Kidawą-Błońską i z naszymi kandydatami do Senatu. To początek naszej kampanii i spotkań z wyborcami" - powiedział Jaros.

Na liście w okręgu nr 3 we Wrocławiu znaleźli się też dotychczasowi parlamentarzyści PO i Nowoczesnej: Michał Jaros, Sławomir Piechota, Aldona Młyńczak, Joanna Augustynowska, Krzysztof Mieszkowski oraz radni i samorządowcy. Na drugim miejscu jest przewodnicząca Zielonych Małgorzata Tracz.

Ponadto z listy tej startują: Anna Horodyska, Maciej Zieliński, Michał Górski, Krystyna Wójcik, Wojciech Adamczak, Anna Leszczyńska, Jarosław Polański, Sebastian Burdzy, Zdzisław Żmijewski, Marek Sierpiński, Marek Zalewski, Waldemar Staszewski, Radosław Mołoń, Anna Sobolak, Agnieszka Kubit, Marek Guć, Katarzyna Staniów, Ryszard Zelinka, Łukasz Kropski, Daria Gilar, Marek Łapiński.

Zdrojewscy i Chybicka do Senatu

Do Senatu z Wrocławia kandydują: z okręgu nr 6 (tzw. obwarzanek) były eurodeputowany, minister kultury i prezydent Wrocławia Bogdan Zdrojewski, z okręgu nr 7 (południe Wrocławia) obecna posłanka prof. Alicja Chybicka, z okręgu nr 8 (na północy Wrocławia) obecna senator Barbara Zdrojewska.

Jaros przekazał, że w piątek zarejestrowano listy KO w okręgu nr 1 (legnicko-jeleniogórskim), natomiast w okręgu nr 2 w Wałbrzychu rejestracja odbywa się we wtorek.

W Legnicy liderem jest były europoseł i bliski współpracownik Schetyny Piotr Borys, a na dalszych miejscach znaleźli się dotychczasowi posłowie: Zofia Czernow, Robert Kropiwnicki, Iwona Krawczyk. W Wałbrzychu lideruje wiceszef PO, były wicepremier i minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak, a za nim są posłanki: Katarzyna Mrzygłocka, Monika Wielichowska.

Okręg nr 1, lista KO do Sejmu (Legnica-Jelenia Góra): Piotr Borys, Zofia Czernow, Robert Kropiwnicki, Iwona Krawczyk, Ewa Drozd, Jarosław Dudkowiak, Dorota Baranowska, Michał Bander, Konrad Sikora, Konrad Rowiński, Anna Pichała, Marlena Adler, Beata Rolska, Zbigniew Grześków, Krystyna Barcik, Urszula Magryś, Jakub Jagiełło, Barbara Skórzewska, Joanna Strączek, Małgorzata Surwiło, Anna Brok, Grzegorz Zieliński, Mirosław Graf i Włodzimierz Bartkowiak.

Okręg nr 2 do Sejmu (Wałbrzych): Tomasz Siemoniak, Katarzyna Mrzygłocka, Monika Wielichowska, Tomasz Szuszwalak, Tomasz Mitraszewski, Teresa Świło, Rafał Glapiński, Andrzej Inglot, Mateusz Rosiak, Paweł Onyśków, Zbigniew Szczygieł, Jędrzej Świerczyński, Sylwia Osojca-Kozłowska, Jacek Iwancz, Joanna Ben Amara i Marta Tumidalska.

Kandydaci KO do Senatu: Władysław Kozakiewicz (okręg nr 1), radny wojewódzki Jerzy Pokój (okręg nr 2), poseł PO wybrana z list N. Elżbieta Stępień (okręg nr 3),poseł PO Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, b. senator PO Stanisław Jurcewicz (okręg nr 5).