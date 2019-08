Wspólna lista kandydatów opozycji do Senatu wciąż możliwa? Głos Schetyny

To są ważne wybory i to jest ważny czas - przekonywał w piątek lider PO Grzegorz Schetyna, który wraz z przedstawicielami KO zbierał podpisy pod warszawska listą kandydatów do Sejmu. Zapewniał, że w weekend lub na początku przyszłego tygodnia zamknięta zostanie sprawa kandydatów do Senatu.

Schetyna zbierał podpisy w piątek przy stacji metra Politechnika wraz z m.in. "dwójką" na warszawskiej liście, liderką Nowoczesnej Katarzyną Lubnauer, posłami PO Marcinem Kierwińskim i Michałem Szczerbą, europosłem Andrzejem Halickim i radną Aleksandrą Gajewską.

"To są ważne wybory i to jest ważny czas" - podkreślał lider PO.

Przypomniał, że w czwartek zaprezentowana została grupa kandydatów Koalicji Obywatelskiej z listy warszawskiej. "Dzisiaj zbieramy podpisy. Jestem pewny, że to wszystko ma służyć temu, co jest najważniejsze, a najważniejsze w polityce to wygrywać, reprezentować wyborców, walczyć o ważne rzeczy" - powiedział Schetyna.

Pytany o kwestię wspólnych kandydatów opozycji w wyborach do Senatu odpowiedział, że KO robi wszystko, żeby nie konkurować tu z innymi ugrupowaniami opozycji. "To jest ciągle prawdopodobne i możliwe. Ze strony KO pilnujemy tego, żeby nie konkurować z innymi kandydatami opozycji" - powiedział.

Szef PO stwierdził, że grupa kandydatów do Senatu jest "cyzelowana" i ocenił, że w weekend lub na początku przyszłego tygodnia kwestia ta zostanie zamknięta.