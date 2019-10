W niedzielnych wyborach parlamentarnych wybierzemy 460 posłów i 100 senatorów. Wyjaśniamy krok po kroku, jak oddać głos, by był ważny.

Zdjęcie Głosowanie w wyborach parlamentarnych / Jacek Bednarczyk /PAP Wideo youtube

W niedzielę w lokalu wyborczym otrzymamy dwie jednostronicowe karty do głosowania - jedną w wyborach do Sejmu, drugą - do Senatu. Aby oddać ważny głos, na jednej karcie należy postawić znak X w kratce przy nazwisku tylko jednego kandydata.

Głosowanie krok po kroku

Reklama

Państwowa Komisja Wyborcza przypomina - swoją tożsamość należy potwierdzić w komisji wyborczej dokumentem. Może to być dowód osobisty albo paszport.



Jeśli jesteśmy w spisie wyborców, otrzymamy dwie karty do głosowania. Ich odbiór potwierdzimy podpisem.



Każda karta powinna być ostemplowana pieczęcią Obwodowej Komisji Wyborczej i mieć wydrukowany odcisk pieczęci Okręgowej Komisji Wyborczej.



Zdjęcie Źródło: PKWv /

Karta do głosowania w wyborach do Sejmu zawiera listy z kandydatami na posłów, ich nazwiska będą na szarym tle.

Zdjęcie Źródło: PKW /

Każda z list ma podany w tytule numer i nazwę lub skrót nazwy komitety, może też mieć znak graficzny komitetu.



Zdjęcie źródło: PKW /

Po odnalezieniu listy, na którą chcemy zagłosować, należy odszukać nazwisko wybranego kandydata. W okienku obok kandydata stawiamy znak "x".



Znak "x" to co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki. UWAGA! Jeśli postawimy znak "x" na więcej niż jednej liście kandydatów, albo nie postawimy go wcale, nasz głos będzie nieważny.

Nazwiska kandydatów na listach w wyborach do Senatu będą na żółtym tle.



Zdjęcie źródło: PKW /

Nazwa lub skrót nazwy komitetu danego kandydata na senatora będzie pod jego nazwiskiem. Z prawej strony może się pojawić znak graficzny komitetu.



Aby poprawnie oddać głos, należy postawić znak "x" wyłącznie przy nazwisku jednego kandydata. Informacje, w jaki sposób oddać głos, znajdziemy na dole kart do głosowania.



Lokale wyborcze są otwarte do godz. 21:00. Do głosowania w wyborach uprawnionych jest 30 111 281 wyborców. Wybory odbędą się w 27 415 obwodach głosowania. Wyborcy mogą sprawdzić miejsce głosowania m.in. w urzędzie gminy, na stronie internetowej gminy, na stronie internetowej PKW , gdzie znajduje się pełen wykaz obwodów głosowania oraz wyszukiwarka.

Zdjęcie Jak głosować? / INTERIA.PL