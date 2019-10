Wybory 2019. Pierwsza konferencja PKW: Głosowanie rozpoczęło się bez przeszkód

Głosowanie rozpoczęło się o godz. 7 bez przeszkód. Nie było przypadku, by w którymkolwiek z lokali wyborczych, a mamy ich dokładnie 27 tys. 415, głosowanie rozpoczęło się z opóźnieniem - poinformował szef Państwowej Komisji Wyborczej Wiesław Kozielewicz.

Zdjęcie Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wiesław Kozielewicz (2P), członek PKW Wiesław Błuś (L), zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Zbigniew Cieślak (P) oraz sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej Magdalena Pietrzak (2L) podczas pierwszej konferencji prasowej PKW

W niedzielę o godz. 7 rano rozpoczęło się głosowanie w wyborach parlamentarnych, w których wybierzemy 460 posłów i 100 senatorów. Do zakończenia głosowania o godz. 21 trwa cisza wyborcza.

Podkreślił, że "wszędzie o godz. 7 rano obwodowe komisje wyborcze, w których pracuje 234 tys. 500 osób, to jest duża armia ludzi, rozpoczęły swoją pracę".

Incydenty

Do godz. 6 rano w niedzielę odnotowano 64 incydenty w związku z naruszeniem ciszy wyborczej - poinformował sędzia Kozielewicz.

"Pod tym pojęciem rozumiemy zdarzenia losowe, jak też zachowania osób - wyborców, bądź kandydatów, które naruszają przepisy prawa wyborczego, bądź przepisy prawa karnego, czy też prawa o wykroczeniach odnośnie zachowań, które nie są przestępstwami czy wykroczeniami wyborczymi, ale zostały popełnione w związku z wyborami" - wyjaśnił przewodniczący PKW.

Kozielewicz poinformował, że z informacji Komendy Głównej Policji na godzinę 6.00 wynika, że w całym kraju odnotowano "zaledwie" 64 przypadki naruszenia ciszy wyborczej, najwięcej w Białymstoku (15 takich zdarzeń) i Szczecinie (10 przypadków). Doszło też w 7. przypadkach do kradzieży banerów wyborczych. Odnotowano również 12. przypadków umieszczania materiałów wyborczych. Ponadto w 45. przypadkach doszło do prowadzenia agitacji wyborczej w innej formie niż umieszczanie materiałów wyborczych.

Trzy przypadki upublicznienia sondaży

Szef PKW podkreśli także, że w trzech przypadkach doszło do podania do wyników badania opinii publicznej. Zaznaczył, że za takie wykroczenie grozi kara grzywny od 500 tys. zł do 1 mln zł. Jak podkreślił Kozielewicz, nie pamięta przypadków, by do upublicznienia sondaży w czasie trwania ciszy wyborczej dochodziło w poprzednich wyborach.

- Żaden z incydentów, jakie dziś miał miejsce, nie grozi przedłużeniem ciszy wyborczej - poinformował sędzia Kozielewicz.

Pożar w lokalu wyborczym

W niedzielę rano straż pożarna interweniowała w lokalu wyborczym w gminie Szubin (woj. kujawsko-pomorskie), gdzie doszło do pożaru. Jak zapewnia Państwowa Komisja Wyborcza, incydent ten nie grozi przedłużeniem ciszy wyborczej.

Wiesław Kozielewicz podczas konferencji PKW nawiązał do pożaru w jednym z lokali wyborczych w gminie Szubin. "Lokal jest usytuowany w szkole w sali gimnastycznej. Komisja w trakcie głosowania zauważyła, że wydobywa się dym z lampy. W związku z tym przerwano głosowanie, wezwano straż pożarną, która przeprowadziła określone czynności gaśnicze, a lokal, siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej przeniesiono do sąsiedniej sali w tym samym budynku" - opowiadał. Podkreślił, że "była to tak zwana przerwa techniczna, nie było w tym czasie wyborców w lokalu wyborczym". "Nie grozi to na pewno przedłużeniem ciszy wyborczej" - podkreślił.

Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak przypomniała, że w sytuacji nadzwyczajnych zdarzeń, m.in. katastrof budowlanych i powodzi, obwodowa komisja wyborcza w porozumieniu z okręgową komisją wyborczą może podjąć uchwałę o przedłużeniu głosowania. "Tak jak podkreślamy, to rzeczywiście muszą być wyjątkowe sytuacje. Tego typu, które miały miejsce dzisiaj, to jest tylko taka przerwa techniczna" - stwierdziła Pietrzak.

Dodała, że w tym czasie w lokalu nie było wyborców. "Około pół godziny trwała cała sytuacja z przeniesieniem, z powiadomieniem straży pożarnej. Okazało się, że nie było żadnego zagrożenia. Straż przyjechała, to było tylko zadymienie tej sali (...). Lokal zostanie w tym samym miejscu, w którym jest" - powiedziała Pietrzak.

