Wybory parlamentarne 2019. Polacy wybierają nowy skład Sejmu i Senatu. Na żywo

13 października 2019 to dzień, w którym Polacy głosują w wyborach parlamentarnych. Wskażą tym samym 460 nowych posłów i 100 senatorów. Lokale wyborcze są otwarte od godz. 7:00 do 21:00. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo!

Zdjęcie Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej /Darek Delmanowicz /PAP

Do naruszenia ciszy wyborczej doszło na Podkarpaciu. W Przemyślu miały miejsce dwa przypadki zerwania plakatów wyborczych. Policja wylegitymowała też mężczyznę, który w Rakszawie niósł zwinięty plakat wyborczy.

Za złamanie zakazu agitacji w czasie ciszy wyborczej grozi grzywna. Najwyższa grzywna: od 500 tys. zł do 1 mln zł grozi za publikację sondaży w czasie ciszy wyborczej.





Dziś do godz. 21.00 obowiązuje cisza wyborcza.



Zdjęcie Cisza wyborcza. Co jest zakazane? / INTERIA.PL

Do głosowania w wyborach uprawnionych jest 30 111 281 wyborców. Wybory odbędą się w 27 415 obwodach głosowania, z czego 14 498 dostosowanych jest dla osób z niepełnosprawnościami.



Polacy przebywający podczas wyborów za granicą zagłosują w jednym z 320 obwodów głosowania utworzonych poza granicami Polski; w wyborach do Sejmu będą wybierali kandydatów z okręgu nr 19 (Warszawa), a w wyborach do Senatu - kandydatów z okręgu nr 44 (Warszawa - Białołęka, Bielany, Śródmieście, Żoliborz).