13 października odbyły się w Polsce wybory parlamentarne. Lokale wyborcze otwarto o godzinie 7:00. Głosowanie trwało do 21:00. Według sondażowych wyników wyborów, PiS zdobyło 43,6 proc.; KO - 27,4 proc.; Lewica - 12,4 proc. PSL-Koalicja Polska - 9,1 proc.; Konfederacja - 6,4 proc. Przekłada się to na 239 mandatów w Sejmie dla PiS, dla KO - 131, SLD - 46, PSL - 30 i Konfederacji - 13. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo.

Jarosław Kaczyński tuż po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów

Jak wynika z kolejnego sondażu late poll z godziny 3.50 - sytuacja nie zmieniła się. Prawo i Sprawiedliwość otrzymało 43,6 proc. głosów; Koalicja Obywatelska - 27,4 proc., SLD - 12,4 proc., PSL - 9,1 proc., Konfederacja - 6,4 proc.



"PiS uzyskało rekordowy wynik przy być może rekordowej frekwencji i paradoksalnie samo podeszło do tego z uzasadnioną ambiwalencją. Wynik rzeczywiście przebił wszelkie niemal szklane sufity, jakie w historii partia Jarosława Kaczyńskiego nad sobą miała, natomiast w mandatach skala przewagi nad opozycją nie będzie tak wielka, jaką PiS zapewne chciałby mieć" - dodał Chwedoruk.

Politolog z Uniwersytetu Warszawskiego prof. Rafał Chwedoruk uważa, że sondażowe wyniki wyborów pokazują, że PiS otrzymał rekordowe poparcie, ale w mandatach skala przewagi nad opozycją nie będzie tak wielka, jaką PiS chciałby mieć.

Francuska agencja AFP podkreśla, że rządzący w Polsce konserwatywni nacjonaliści wygrali niedzielne wybory parlamentarne.



Wszystkie dotychczasowe dane są prowizoryczne, oparte jedynie na sondażu Ipsos, a zdaniem wielu ekspertów ostateczne wyniki, oczekiwane w poniedziałek wieczorem, mogą być inne - zauważa AFP.

Agencja odnotowuje, że po czterech latach przerwy lewica wraca do parlamentu, ale więcej uwagi poświęca sondażowemu wynikowi skrajnie prawicowej Konfederacji Wolność i Niepodległość Janusza Korwina Mikkego.

O sondażowych wynikach wyborów parlamentarnych w Polsce informuje agencja Reuters.



"Nacjonalistyczne Prawo i Sprawiedliwość zmierza do utrzymania samodzielnej większości po niedzielnych wyborach. Zwycięstwo to najprawdopodobniej wzmoże obawy co do demokratycznych standardów w największym postkomunistycznym państwie UE" - stwierdza Reuters.

Zdaniem brytyjskiej agencji druga kadencja rządów PiS wzmocni również antyimigracyjnych populistów w UE, którzy chcą ograniczyć jej liberalną agendę i którzy przyklaskują potyczkom Polski z Brukselą w sprawie rządów prawa.

Przypominamy wyniki late poll Ipsos dla Polsatu, TVN i TVP:



Sondażowe wyniki wyborów w Polsce komentuje włoska prasa.



Wysłanniczka dziennika "Corriere della Sera" podkreśla, że na razie wiadomo, iż w Sejmie ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego będzie miało "spokojne życie", a większość mandatów "zagwarantuje PiS wygodną samowystarczalność i możliwość rządzenia bez konieczności szukania poparcia czy sojuszy".

Jak zaznacza największa włoska gazeta, wydaje się że, że PiS "zjednoczył całą polską konserwatywną opinię publiczną, uwiedzioną przez bardzo patriotyczną kampanię wyborczą, wrogą szczególnie wobec Unii Europejskiej i Niemiec".

"Opłaciły się ataki na sędziów, "obrona tradycyjnej rodziny" przeciwko związkom partnerskim i parom homoseksualnym. Zadziałały obietnice Kaczyńskiego, że sprawi, iż Polacy będą czuli się bezpiecznie u siebie" - stwierdza dziennik w relacji z Warszawy.

Prognozowany podział mandatów w Sejmie:





Tak prezentują się sondażowe wyniki wyborów:





Wyniki late poll:



PiS: 43,6 proc., 239 mandatów



KO: 27,4 proc., 131 mandatów



Lewica: 12,4 proc., 46 mandatów



PSL: 9,1 proc., 30 mandatów



Konfederacja: 6,4 proc., 13 mandatów

Inne: 1,1 proc.

Jeden mandat dla Mniejszości Niemieckiej



- To jest pierwszy krok do lewicowego rządu, który w kolejnych wyborach odsunie PiS od władzy - zapowiadał Adrian Zandberg, lider Razem.

Poznaliśmy wyniki z USA:



- Sondażowe wyniki wyborów pokazują, że PiS otrzymał rekordowe poparcie, ale w mandatach skala przewagi nad opozycją nie będzie tak wielka, jaką PiS chciałby mieć - podkreślił politolog z Uniwersytetu Warszawskiego prof. Rafał Chwedoruk.

Amerykańska Agencja Associated Press komentując sondażowe wyniki niedzielnych wyborów parlamentarnych w Polsce zauważa, że zwycięskie Prawo i Sprawiedliwość , które rządzi w Polsce od 2015 r.zawdzięcza swoją popularność konserwatyzmowi w sprawach społecznych i znacznemu rozbudowaniu programów socjalnych.



- Źle się stało, że PSL i SLD nie zdecydowały się na wspólny start. Metoda d’Hondta jest nieubłagana. Wybrali inaczej, więc idziemy dalej - mówiła podczas wieczoru wyborczego KO Barbara Nowacka.

Nowacka ubolewała, że Koalicja Obywatelska była zbyt wąska. Jej zdaniem, wspólnie z Lewicą i PSL, wynik mógłby być wyższy, a pokonanie PiS stałoby się realne.



Tymczasem wśród ekspertów pojawiają się wątpliwości co do prognozy Ipsos na temat podziału mandatów w Sejmie. Dr Jarosław Flis powiedział w rozmowie TVN 24, że sondażowy wynik PiS przekłada się według jego wyliczeń na 227 mandatów.

"Na moim kalkulatorze wynik PiS, nie przekłada się na 239 mandatów, a zmierza ku 231" - pisze z kolei na Twitterze politolog Marcin Pallade.

Niemiecki tygodnik "Die Zeit" zwraca uwagę, że wynik wyborczy PiS, jest najlepszym rezultatem uzyskanym przez jakąkolwiek partię w Polsce od upadku komunizmu.



"Niezależnie od sympatii politycznych, wszystkich nas powinna już dziś cieszyć frekwencja. Wygląda na to, że idziemy na rekord!" - napisał na Twitterze prezydent Warszawy.



Frekwencję poniżej średniej krajowej odnotowano: w woj. łódzkim - 61 proc.; w dolnośląskim - 59,9 proc.; w lubelskim - 59,5 proc.; podkarpackim - 59,4 proc.; lubuskim - 58,2 proc.; kujawsko-pomorskim - 58,2 proc.; zachodniopomorskim - 58 proc.; świętokrzyskim - 57,6 proc.; podlaskim - 54,4 proc.; opolskim - 54,2 proc.; i warmińsko-mazurskim - 54 proc.

Według sondażu Ipsos frekwencja w niedzielnych wyborach parlamentarnych wyniosła 61,1 proc. Najwięcej wyborców poszło do urn: w woj. mazowieckim - 67,8 proc. małopolskim - 63,5 proc.; w wielkopolskim - 63,2 proc.; w pomorskim - 62 proc., na Śląsku - 61,6 proc.

Liczenie głosów w lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 20 w Przemyślu

Premier Węgier Viktor Orban pogratulował zwycięstwa Prawu i Sprawiedliwości. Powiedział o tym w wystąpieniu telewizyjnym po węgierskich wyborach samorządowych, które odbyły się tego samego dnia.

"Z punktu widzenia Węgier bardzo ważne wybory odbyły się dziś w Polsce, gdzie polska partia rządząca zdobyła większość manatów parlamentarnych i jest w stanie samodzielnie stworzyć rząd. Gratuluję polskim przyjaciołom" - powiedział Orban.

- Ogłoszenia wyników wyborów parlamentarnych można się spodziewać nie wcześniej niż w poniedziałek późnym wieczorem albo we wtorek; trudno przesądzać, to zależy od blisko 28 tys. obwodowych komisji - powiedział w niedzielę zastępca przewodniczącego PKW sędzia Sylwester Marciniak.



- Sondażowe wyniki wyborów potwierdzają że PiS nie stracił, ale zyskał - ocenił prof. Norbert Maliszewski. Jego zdaniem jeszcze nie wiadomo, czy będzie rządził samodzielnie, czy będzie musiał szukać koalicjanta.

- Uzyskaliśmy dobry wynik, ale jestem optymistą i myślę, że po podliczeniu głosów PiS przybędzie jeszcze parę mandatów - powiedział wicepremier Jacek Sasin. Jego zdaniem wynik PiS jest skutkiem tego, że Polacy dobrze ocenili realizację programów społecznych przez rząd.



Jacek Sasin oraz Ryszard Terlecki podczas wieczoru wyborczego w sztabie PiS

Największe poparcie PiS zdobyło wśród osób w wieku 60 lat i więcej, gdzie na tę partię zagłosowało 55,6 proc. wyborców, KO uzyskała w tej grupie 25,3- proc. poparcie, SLD - 10-proc., PSL - 7,4-proc., natomiast Konfederacja - 1,1- proc.

W grupie osób w wieku 50-59 lat: PiS uzyskało 51 proc. głosów; KO - 26,3; PSL - 9,9 proc; SLD - 9,2 proc., a Konfederacja - 2,8 proc.



Osoby w wieku 40-49 lat głosowały następująco: 40,7 proc. postawiło na PiS; 31,7 proc. opowiedziało się za KO; 11,6 proc. za SLD; 10,6 proc oddało głos na PSL; a 4,3 proc. na Konfederację.



Głosy w grupie 30-39-latków: Na PiS zagłosowało 36,9 proc. osób, KO zdobyła w tej grupie wyborców 29,8 proc głosów, SLD - 12,4 proc., PSL - 11,1 proc., natomiast Konfederacja - 8,2 proc.



Głosy w grupie wiekowej 18-29 lat: Na PiS głosowało 26,2 proc. osób w wieku 18-29 lat. KO uzyskała w tej grupie 24-proc. poparcie, Konfederacja 20,2-proc., SLD 17,7-proc., zaś PSL - 10,3-proc.

W wyborach parlamentarnych PiS wygrywa w każdej grupie wiekowej - wynika z sondażu Ipsos zrealizowanego dla TVP, TVN i Polsat.

Wyniki ze względu na wiek

- Wraz z wygraną PiS wygrałaby "Polska ksenofobiczna, homofobiczna, zamknięta" - powiedział Adam Michnik w wywiadzie dla włoskiego dziennika "La Repubblica".

- Na pewno nie chciałbym koalicji z Konfederacją - powiedział w niedzielę wieczorem wicepremier, szef MNiSW i lider Porozumienia Jarosław Gowin.

- Konfederacja to pierwsza po 1989 r. partia prorosyjska w Sejmie i to nie powinien być partner dla Zjednoczonej Prawicy - stwierdził.

Również wśród osób głosujących na Konfederację przeważają wyborcy z wyższym wykształceniem (43,6) proc. i średnim (41,2 proc.)



Wśród wyborców PSL przeważają osoby z wyższym wykształceniem (39,2 proc.) i średnim (37,6 proc.).



Również wśród wyborców SLD przeważają osoby z wykształceniem wyższym (50,3 proc.) i średnim (38 proc.). 8,3 proc. wyborców SLD to osoby z wykształceniem zawodowym, a 3,4 proc. z podstawowym.

Wyborcy KO to najczęściej osoby z wykształceniem wyższym (52,1 proc.) i średnim (35,8 proc.). 9,9 proc. wyborców KO to osoby z wykształceniem zawodowym, a 2,2 proc. - z podstawowym.

Politycy KO po ogłoszeniu wyników wyborów

Głosowanie według wykształcenia: Wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości przeważały osoby z wykształceniem średnim (40,2 proc.), a także wyższym (26,8 proc.) i zawodowym (25,3 proc.). 7,7 proc. wyborców PiS to osoby z wykształceniem podstawowym - wynika z sondażu Ipsos dla TVP, TVN i Polsat.

Tak głosowano w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców: KO uzyskała 41,1 proc., zaś PiS - 26,9 proc.

Trzecie miejsce przypadło - według sondażu - SLD - 19,2 proc., zaś czwarte Konfederacji - 6,3 proc.; PSL uzyskało 6,0 proc.

Grzegorz Schetyna może być zadowolony z wyniku KO w dużych miastach

Tak głosowała wieś: Wśród mieszkańców wsi PiS uzyskał 56,2 proc. poparcia, KO - 16,7 proc. - wynika z sondażu Ipsos dla TVP, TVN i Polsat.

Trzecie miejsce zajął PSL z wynikiem 12,3 proc., a kolejne Lewica - 7,5 proc. i Konfederacja 6,0 proc.

Ipsos: PiS zdecydowanie wygrywa na wsi; KO - w największych miastach.



Sondażowe wyniki ze względu na miejsce zamieszkania

Zdecydowanie największe rozproszenie głosów widać w przypadku wyborców Kukiz'15. W tym roku wyborcy tej partii z 2015 r. w pierwszej kolejności głosowali na Konfederację (24,1 proc. wyborców z 2015 r.), a dopiero potem na komitet wyborczy PSL, który w ramach Koalicji Polskiej startował wspólnie z Kukiz'15 (22,8 proc. wyborców z 2015 r.). 21,6 proc. wyborców Kukiz'15 zagłosowało na PiS, 15,9 proc. - na KO, a 11,8 proc. - na SLD.



Wyborcy PSL sprzed czterech lat w 70,2 proc. ponownie wybrali tę partię. 9,4 proc. z nich postanowiło wybrać SLD, 8,6 proc. - PiS, 8,5 proc. - KO, a 2,4 proc. - Konfederację.

Z sondażu wynika, że Prawo i Sprawiedliwość straciło najmniej wyborców wśród tych, którzy głosowali na nich cztery lata temu - 90,2 proc. wyborców z 2015 r. zagłosowało na tę partię po raz kolejny. 3,8 proc. elektoratu sprzed czterech lat zagłosowało w tym roku na PSL, 2,4 proc. - na Konfederację, 2,2 proc. - na KO, a jedynie 1,1 proc. - na SLD.

Na komitet wyborczy SLD skupiający oprócz tej partii także Wiosnę oraz Lewicę Razem zagłosowało 15,6 proc. wyborców PO z 2015 r. Kolejnymi wyborami były: PSL (z wynikiem 9,1 proc.) oraz PiS - (z wynikiem 3,6 proc). Najmniej, bo 2,2 proc. wyborców PO z 2015 r. zdecydowało się oddać swój głos na Konfederację.

90,2 proc. wyborców PiS z 2015 r. ponownie zagłosowało na tę partię; z kolei jedynie 68,8 proc. wyborców PO sprzed czterech lat zagłosowało na Koalicję Obywatelską - wynika z sondażu Ipsos zrealizowanego dla TVP, TVN i Polsat. Drugim wyborem dla wyborców PO z 2015 r. było SLD, a kolejnym - PSL.

- Żadna partia w historii III RP nie uzyskała takiego poparcia - komentował w Polsat News premier Mateusz Morawiecki pierwsze sondaże po wyborach parlamentarnych.

Wynik Koalicji Obywatelskiej i PSL jest zaskakująco niski - w ten sposób sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych komentuje w rozmowie z Interią prof. Jadwiga Staniszkis. Więcej czytaj tutaj

- Dzisiaj cieszymy się naszym wynikiem. Będziemy na pewno ze sobą współpracować, bo mamy plany na Lewicy na dalszą współpracę, rozpisany już kalendarz tej współpracy, więc na pewno będziemy blisko siebie - mówił Interii lider Wiosny, Robert Biedroń.

- Mamy 37 projektów ustaw, które złożymy w najbliższych dniach. Będziemy konstruktywną opozycją, ale opozycją, która będzie się domagała realizacji konstytucji w całości, a nie tylko wybiórczo - odpowiadał pytany o plany i nowe pomysły Lewicy w Sejmie.

Radość wśród liderów Lewicy

Robert Winnicki, prezes Ruchu Narodowego i jeden z liderów Konfederacji Wolność i Niepodległość: Jeśli potwierdzą się dane o frekwencji, to osiągnęliśmy ogromny sukces, na miarę ponad 1 miliona głosów.

Na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowało 44,1 proc. mężczyzn i 43 proc, kobiet; na KO - 24,7 proc. mężczyzn i 29,9 proc. kobiet - wynika z sondażu Ipsos.

Na Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD) zagłosowało 11,1 proc. mężczyzn i 12,6 proc. kobiet. Natomiast na PSL- Koalicję Polską - 10 proc. mężczyzn i 9,3 proc. kobiet. Z kolei na Konfederację głos oddało 9 proc. mężczyzn i 4,1 proc. kobiet.

- Nie jestem całkowicie zadowolony, dlatego że z tych wstępnych badań wynika, że jedna partia będzie miała samodzielną władzę - powiedział Paweł Kukiz po ogłoszeniu pierwszych sondażowych wyników wyborów parlamentarnych.



Paweł Kukiz podczas wieczoru wyborczego

- Poczekamy na pełne wyniki wyborów. Wierzę, że będą bardzo dobre. Wierzę także, że Senat będzie przez nas zdobyty, bo to jest wynik tego, co robiliśmy jako opozycja - powiedziała Małgorzata Kidawa-Błońska po ogłoszeniu sondażowych wyników.



Największą przewagę PiS nad Koalicją Obywatelską odnotowano na Podkarpaciu. Tam PiS uzyskał 62,1 proc., a KO - 14,5 proc. 10,5 proc. w tym województwie uzyskało PSL, 7,3 proc. - Konfederacja, a SLD - 5,3 proc.

Na Mazowszu wygrało Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 41,3 proc. KO uzyskała 29,8 proc., SLD - 12,6 proc, PSL - 9,6 proc., a Konfederacja - 5,7 proc.

Największym poparciem PiS cieszył się na Podkarpaciu, gdzie zdobył 62,1 proc. głosów, najmniejszym - w woj. lubuskim, gdzie uzyskał wynik 31,9 proc.

W wyborach parlamentarnych PiS wygrał w czternastu województwach, KO - w dwóch - wynika z sondażu Ipsos zrealizowanego dla TVP, TVN i Polsat.



Przypomnijmy, sondażowe Ipsos: PiS zdobyło w wyborach parlamentarnych 43,6 proc.; KO - 27,4 proc.; SLD - 11,9 proc. PSL - 9,6 proc.; Konfederacja - 6,4 proc. Przekłada się to na 239 mandatów w Sejmie dla PiS, dla KO - 130, SLD - 43, PSL 34 i Konfederacji - 13.

Prognozowany podział mandatów

- Nie zamierzamy zmieniać strategii. Dzisiejsze wyniki wyborów udowodniły, że nasza dotychczasowa strategia jest bardzo dobra - przekonywał Interię Jarosław Kalinowski, były minister rolnictwa i były lider PSL a obecnie europoseł Stronnictwa. Jego zdaniem, o sukcesie PSL - Kukiz’15 zaważyła deklaracja Pawła Kukiza sprzed kilku dni, w której odciął się od PiS-u i zapewnił, że nie będzie negocjował z Prawem i Sprawiedliwością.

Janusz Korwin-Mikke: Ostatnio mieliśmy 6,1 proc. i wyszło 4,5 proc. w związku z tym ja bym się w tej chwili nie cieszył.

Prezes KORWiN podkreślał także, że w Konfederacji współpracowały różne środowiska, wymienił m.in. narodowców, ultrakatolików, libertarian czy monarchistów. - Graliśmy jako jedna drużyna, szło nam wspaniale i mam nadzieję, że te wyniki to odbiją - powiedział.

Prezes partii KORWiN Janusz Korwin-Mikke w sztabie wyborczym Konfederacji Wolność i Niepodległość

Włodzimierz Czarzasty, szef SLD: Przez cztery lata będziemy przygotowywali najlepsze programy. Będziemy się przygotowywali do najlepszego rządzenia. Chyba, że Ipsos się pomylił i będziemy rządzili.

Lider partii Wiosna Robert Biedroń, przewodniczący SLD Włodzimierz Czarzasty i członek zarządu krajowego partii Razem Adrian Zandberg w sztabie wyborczym Lewicy

Przypomnijmy, że gdyby wyniki sondażowe się potwierdziły - PiS zdobył 239 mandatów w Sejmie i będzie miał bezwzględną większość. KO będzie miała 130 posłów, SLD - 43, PSL - 34, a Konfederacja - 13. Jeden mandat przypadnie innym komitetom.

Prezydent: Dziękuję wszystkim moim Rodakom, którzy dziś wzięli udział w wyborach. Gratuluję wszystkim Państwu Posłom i Senatorom, którzy dziś zdobyli mandaty, przy wysokiej frekwencji. To ważne. Wspaniała postawa Wyborców.

- Te 7,5 - 8 mln Polaków, które nam zaufały, są wielkim zobowiązaniem do spełnienia nadziei na kolejne cztery lata, na to, żeby był to kluczowy etap na drodze do Polski jako państwa dobrobytu - mówi premier Mateusz Morawiecki.



Lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz: Bardzo dziękujemy za każdy głos oddany dzisiaj. Dziękujemy, że poszliście do tych wyborów. To wielki mandat zaufania od rodaków. To jest pierwszy etap. Zapraszam wszystkich ludzi dobrej woli do tworzenia racjonalnego centrum. To jest nasz wspólny sukces.

Przypominamy, że w poprzednich wyborach PSL zdobył 5,13 procent i miał 16 deputowanych, Kukiz’15 15,9 i miał 42 posłów. W przedwyborczych sondażach duet PSL - Kukiz’15 miał najbardziej “rozchwiane" prognozy, od poziomu poniżej progu wejścia do 9 procent.

- Polska jest jedna! Ten wynik, który osiągnęliśmy daje nam ogromny społeczny mandat. Wiatr nam wiał w oczy przez 4 lata, a jednak pokazaliśmy znaczący przyrost zaufania społecznego - mówi Mateusz Morawicki i dziękuje wszystkim.



Adrian Zandberg, Lewica: Jarosław Kaczyński ma problem, bo będzie w Sejmie opozycja odważna.



Robert Biedroń: Wracamy do parlamentu. Wracamy tam, gdzie zawsze było miejsce polskiej lewicy do świątyni demokracji, do parlamentu.

I radość w sztabie Lewicy:



Schetyna: Wyniki do Senatu są jeszcze przed nami i tam wierzymy w zwycięstwo.

Grzegorz Schetyna: To było i jest święto demokracji. Chciałem podziękować wszystkim, którzy byli przy urnach, głosowali na partie opozycyjne, a szczególnie na Koalicję Obywatelską.

- To były trudne cztery lata, to nie była równa walka, nie mieliśmy poczucia, że startujemy w uczciwej walce, że przeciwnik stosuje uczciwe metody - powiedział Schetyna.



Podział mandatów w Sejmie według sondażu Ipsos: PiS - 239 , KO - 130, SLD - 43, PSL-Koalicja Polska - 34, Konfederacja - 13.

Sondażowe wyniki wyborów

Kaczyński: Musimy podtrzymać naszą wiarygodność, żeby nikt w Polsce nie miał wątpliwości, że to, co czynimy jest dobre, realne i odpowiedzialne.

Jarosław Kaczyński podczas wieczoru wyborczego w sztabie PiS zapowiedział, że potrzebna jest także refleksja nad wynikiem, wyciągnięcie wniosków. Jak powiedział prezes PiS, trzeba przyjrzeć się grupom, które nie zagłosowały na PiS.

- Przed nami cztery lata ciężkiej pracy, bo Polska musi się zmieniać dalej i musi się zmieniać na lepsze - zapowiedział.



Radość w sztabie PiS w Krakowie

Sondaż Ipsos: PiS zdobył 239 mandatów w Sejmie.



Sondaż Ipsos: frekwencja w wyborach parlamentarnych wyniosła 61,1 proc.



Jarosław Kaczyński, lider PiS: Mamy zwycięstwo. Mimo potężnego frontu przeciwko nam zdołaliśmy wygrać i wszystko wskazuje na to, że to się jednak utrzyma.



Sztab PiS, tuż po ogłoszeniu wyniku wyborów

Są wyniki Exit poll Ipsos dla Polsatu, TVN i TVP: PiS - 43,6 proc. ; Koalicja Europejska - 27,4 proc. ; Lewica - 11,9 proc. ; PSL-Koalicja Polska - 9,6 proc. ; Konfederacja - 6,4 proc.

Sondażowe wyniki wyborów

Już tylko kilka minut do ogłoszenia sondażowych wyników wyborów parlamentarnych 2019.



W sztabie Lewicy są już politycy.



Sztab Lewicy

W sztabie PiS coraz więcej ludzi. Nastroje dobre, próby przed wejściem na żywo wciąż trwają. Jeszcze kilkanaście minut. Na razie bez liderów partii i reprezentacji rządowej. Spora grupa dziennikarzy nie weszła, zabrakło miejsc - informuje nasz dziennikarz.

Sztab PiS

Do sztabu PSL- Koalicja Polska z polityków najszybciej przybyli europosłowie - informuje nasza dziennikarka. Na miejsce sztabu ludowcy i Kukiz wybrali usytuowany w centrum Warszawy Hotel Gromada, dawniej Dom Chłopa.

Wieczór wyborczy w sztabie PSL

Coraz więcej osób także w sztabie PiS. Nie wszystkim dziennikarzom udało się wejść do sztabu.



W sztabie PiS zbierają się dziennikarze i pierwsi politycy

W sztabie Koalicji Obywatelskiej coraz więcej ludzi, robi się ciasno, wszyscy na stojąco. Jest gorąco, nie ma klimatyzacji. Nie ma też jeszcze polityków - informuje nasz dziennikarz.

Sztab Koalicji Obywatelskiej

Lubuska policja miała dotychczas 12 zgłoszeń związanych z wyborami. Dominują te o rozwieszaniu bądź ściąganiu lub niszczeniu plakatów wyborczych. Były też dwa przypadki zabronionej agitacji wyborczej - poinformował PAP rzecznik lubuskiej policji Marcin Maludy.

10 zawiadomień o incydentach związanych z wyborami odnotowała dotychczas policja na Warmii i Mazurach - podała komenda wojewódzka w Olsztynie. Funkcjonariuszom zgłoszono w niedzielę m.in. przypadki nielegalnej agitacji i wyniesienia kart do głosowania.

W sztabach największych ugrupowań są już nasi dziennikarze, którzy będą dla państwa relacjonować ten emocjonujący wieczór. W sztabie PiS jest już Bartosz Bednarz, w siedzibie Koalicji Obywatelskiej: Łukasz Szpyrka, wieczorowi wyborczemu w sztabie Lewicy przygląda się Dominika Pietrzyk, a w sztabie PSL-Koalicja Polska jest już Ewa Wysocka.

Tłumnie głosowała także Polonia. Ogromne zainteresowanie wyborami widać m.in. w Kolonii. O sytuacji w tamtejszych komisjach obwodowych informowała nasza korespondentka Justyna Mastalerz. O szczegółach czytaj tutaj



Frekwencja do godziny 17:00: Zagłosowało 45,94 proc. Polaków. W poprzednich wyborach parlamentarnych w 2015 roku, o tej samej porze, frekwencja wyniosła 38,97 proc.

Województwa z największa frekwencją: mazowieckie: 49,59 proc. ; małopolskie: 47,98 proc. ; pomorskie: 47,26 proc.

13 października Polacy głosują w wyborach parlamentarnych. Wybierają 460 nowych posłów i 100 senatorów. Lokale wyborcze są czynne od godziny 7:00 do 21:00.

