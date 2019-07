- Stworzymy wspólny blok lewicowy - poinformował podczas konferencji prasowej w Warszawie Robert Biedroń, lider Wiosny. - Nie ma powodu, by wszystkie postępowe siły miały iść w tych wyborach podzielone - dodał. Informacje o porozumieniu na lewicy potwierdził Włodzimierz Czarzasty, lider SLD.

Zdjęcie Robert Biedroń i Włodzimeirz Czarzasty /GERARD/ REPORTER /Reporter

Biedroń zapowiedział, że na listach lewicowego bloku znajdą się nie tylko politycy, a także "postępowi działacze", którzy chcą przełamać duopol rządzących od lat Polską sił politycznych.



Dziś o godz. 20:30 ma mieć miejsce spotkanie przewodniczącego SLD Włodzimierza Czarzastego, szefa Wiosny Roberta Biedronia i jednego z liderów Partii Razem Adriana Zandberga.



Zandberg przypomniał dziś, że jego ugrupowanie od miesięcy mówi o stworzeniu koalicji "na lewo od PO". Jak przekazał, ogłoszenie ostatecznych decyzji w tej sprawie to "kwestia dni".



Czarzasty: SLD opuszcza Koalicję Europejską jako ostatnie

- Kończy się dziś przygoda z Koalicją Europejską - powiedział z kolei dziś podczas konferencji prasowej w Łodzi Włodzimierz Czarzasty. Lider SLD podziękował swoim politycznym partnerom, m.in. Grzegorzowi Schetynie.



- Sojusz czekał do końca. (...) Ze zdziwieniem zobaczyliśmy dzisiaj, jak ten blok, który dał 38 proc. głosów Polaków, został rozwalony - mówił. - SLD opuszcza Koalicję Europejską jako ostatnie. Dlatego, że wierzyliśmy w ten projekt (...) i w rozsądek partnerów - zaznaczył.



- PSL, naszym zdaniem, wybrał niejasną drogę na granicy współpracy z PiS - punktował Czarzasty. Jego zdaniem, Grzegorz Schetyna abdykował dziś z pozycji lidera opozycji. - Grzegorzu, stworzyłeś wielki projekt i nie umiałeś go obronić - mówił lider Sojuszu. Zabrakło wiary, zabrakło umiejętności - wyliczał. W jego opinii, decyzja Schetyny o formule pójścia do wyborów, to krok do zwycięstwa PiS. - Trzy partie tworzą komitet i mówią "dość z partyjniactwem". To ściema! - mówił.



- Schetyna mówił dziś, że marzy o 38 proc. Nie chcę być z kimś, kto nie chce wygrać - powiedział.



Dlatego ugrupowania lewicowe - jak przekazał Czarzasty - pójdą do wyborów parlamentarnych razem. Koalicja lewicowa ma zaprosić różne ugrupowania lewicowe, m.in. Zielonych.



Pomysł PO na wybory

Grzegorz Schetyna powiedział dziś, że Koalicja Obywatelska, czyli PO, Nowoczesna i Inicjatywa Polska, nie będą zawiązywać porozumień na poziomie partyjnym, a poszerzą swoje szeregi o pojedynczych polityków, samorządowców i działaczy, którzy "podzielają ich światopogląd i pomysł na Polskę". Więcej tutaj .



Tym samym odrzucono koalicję z SLD. Kilka dni temu Włodzimierz Czarzasty zapowiadał, że jeśli taką decyzję podejmie Grzegorz Schetyna, Sojusz zacznie tworzyć blok lewicowy. Więcej tutaj .



Kiedy do urn?

Prezydent nie podał jeszcze daty wyborów parlamentarnych. Wiadomo natomiast, że muszą się one odbyć między 13 października z 10 listopada. Wybierzemy wówczas 460 posłów i 100 senatorów.