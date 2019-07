Wyjazdowe posiedzenie Kukiz'15. Tematem wybory

W piątek i prawdopodobnie jeszcze w sobotę w jednej z podwarszawskich miejscowości odbędzie się wyjazdowe posiedzenie klubu Kukiz'15. Wśród tematów - wybory parlamentarne oraz ewentualne i potencjalne koalicje.

Jak wynika z informacji PAP, klub rozpocznie się ok. godz. 10 i potrwa aż do wyczerpania tematów, ale nie później niż do niedzieli. Posłowie nie ujawniają miejsca posiedzenia klubu.

Wiceprzewodniczący klubu Jarosław Sachajko podkreśla w rozmowie z PAP, że przedmiotem wyjazdowego klubu mają być sprawy dotyczące najbliższych wyborów. "Posiedzenie będzie posiedzeniem programowym. Chcemy przygotować krótki, czytelny dla obywateli przekaz, co już zrobiliśmy w tej kadencji i co chcemy pokazać obywatelom" - dodał.

Wśród innych tematów znajdą się - jak powiedział Sachajko - analiza błędów z poprzedniej kampanii oraz jak tych błędów uniknąć w przyszłości. "Chcemy pójść z pozytywnym przekazem programowym dla obywateli" - podkreślił.

Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka zaznacza, że w trakcie klubu posłowie będą rozmawiać o ewentualnych i potencjalnych koalicjach na wybory parlamentarne.

Jak wynika z informacji PAP, przewodniczący klubu Paweł Kukiz przedstawi też informacje na temat zaawansowania rozmów z Bezpartyjnymi Samorządowcami i ich liderem Robertem Raczyńskim, z którymi ruch Kukiza mógłby startować ze wspólnych list w najbliższych wyborach.

Wśród innych tematów programowych - jak mówi PAP Tyszka - ma być plan dotyczący poprawy sytuacji przedsiębiorców, zwłaszcza wobec - jak podkreśla - "drastycznych podwyżek składek ZUS".