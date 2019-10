"To historyczna chwila PSL na Pomorzu Zachodnim - po 22 latach mamy mandat w okręgu 40. Mamy go też w okręgu szczecińskim. PSL-owi będzie tu łatwiej" - powiedział w czwartek w Koszalinie szef powiatowych struktur PSL Jan Głodny.

Zdjęcie Wieczór wyborczy PSL /Daniel Gnap /FORUM

Głodny, podsumowując wynik wyborów do parlamentu, powiedział na konferencji prasowej, że liderowi PSL powiódł się eksperyment z Kukiz’15. Zaznaczył, że PSL-Koalicja Polska wprowadziła do Sejmu 30 posłów. Dodał, że po 22 latach PSL ma mandat w okręgu koszalińskim. Zdobył go też w okręgu szczecińskim.

Reklama

"To historyczna chwila PSL na Pomorzu Zachodnim. Mam nadzieję, że PSL-owi będzie w Zachodniopomorskiem już trochę z górki. Będzie łatwiej" - powiedział Głodny.

Zaznaczył, że w Koszalinie PSL nie mógł dotąd przekroczyć 2 proc. poparcia, a w tych wyborach uzyskał prawie 8 proc. "W Szczecinie przekroczyliśmy 5 proc., gdzie tam nie mieliśmy nawet 1 proc. (...) Do tej pory naszym żelaznym elektoratem był elektorat wiejski. (...) Nie odcinamy się od korzeni i nadal będziemy walczyć o sprawy wsi, ale jednocześnie rozszerzając się na miasta i miasteczka" - mówił Głodny.

Podkreślił, że KW PSL-Koalicja Polska ma trzech senatorów. Zaznaczył, że ma zapewnienie, że dochowają oni wierności komitetowi, z jakiego startowali w wyborach.

Podczas konferencji poseł elekt Radosław Lubczyk podziękował wyborcom za udział w wyborach, głos na koalicję PSL i Kukiz’15 i na niego samego.

"Chciałbym obiecać, że droga S 11 i droga S 6, szkoła w gabinecie, pakiet zdrowotny, emerytura bez podatku, dobrowolny ZUS czy własny kąt - to są te punkty programu, z którymi szedłem do parlamentu i będę ten program próbował realizować." - powiedział Lubczyk.

Jednocześnie zaznaczył, będzie z tym bardzo trudno, bo to PiS ma samodzielną większość. Mimo to przez cztery lata będzie o tym mówił, przekonywał kolegów i koleżanki z opozycji i z partii rządzącej.

Podkreślił, że liczy na współpracę z pozostałymi posłami wybranymi w okręgu koszalińskim na rzecz regionu i kraju.

Pytany przez dziennikarzy o kwestię utworzenia województwa środkowopomorskiego, powiedział, że ta sprawa powinna zostać "raz na zawsze rozwiązana przez ogłoszenie referendum". Zdaniem Lubczyka to mieszkańcy powinni się wypowiedzieć czy chcą tego województwa czy nie.

W okręgu koszalińskim nr 40 do obsadzenia było osiem mandatów poselskich. Po trzy uzyskały Prawo i Sprawiedliwość oraz Koalicja Obywatelska. Pozostałe dwa przypadły komitetom wyborczym PSL i SLD.