Zgłoszono kolejne komitety wyborcze

​Do Państwowej Komisji Wyborczej wpłynęło kolejne 11 zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego. Dokumenty do rejestracji złożyło m.in. PSL. Dotychczas PKW zarejestrowała 6 komitetów, a 4 wezwała do usunięcia wad zawiadomienia.

Zdjęcie Państwowa Komisja Wyborcza /Mateusz Grochocki/East News /East News

Do Państwowej Komisji Wyborczej trafiły kolejne zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego. Dokumenty złożyły: Komitet Wyborczy Jedność Narodu, Komitet Wyborczy II Rzeczpospolita Polska, Komitet Wyborczy Skuteczni Piotra Liroya-Marca, Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjni Polacy, Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjni Samorządowcy.pl, Komitet Wyborczy Wyborców Rafała Komarewicza, Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka, Komitet Wyborczy PSL, Komitet Wyborczy Samoobrona, Komitet Wyborczy Prawica, Komitet Wyborczy Akcja Zawiedzionych Emerytów Rencistów.

PKW przyjmuje zgłoszenia o utworzeniu komitetu do 26 sierpnia.

Dotychczasowe zgłoszenia

W poniedziałek PKW zarejestrowała 4 komitety partyjne: KW PiS, KW Konfederacja Wolność i Niepodległość, KW Odpowiedzialność i KW Zgoda.

Komisja zarejestrowała też jeden komitet koalicyjny - KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL ZIELONI.

Zarejestrowany został też jeden komitet wyborczy wyborców - KWW Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy.

Do usunięcia wad wezwane zostały cztery komitety: KW Sojusz Lewicy Demokratycznej (KW Lewica), KW Narodowego Odrodzenia Polski, KWW Bezpartyjni Samorządowcy oraz KWW Bezpartyjni Samorządowcy!.

Jak zarejestrować komitet?

Komitet wyborczy mogą tworzyć partie polityczne, koalicje partii i wyborcy. Od momentu zarejestrowania komitetu wyborczego może on rozpocząć zbieranie podpisów pod listami kandydatów. Lista kandydatów na posłów - zgodnie z Kodeksem wyborczym - powinna być poparta podpisami co najmniej 5 tys. wyborców stale zamieszkałych w danym okręgu wyborczym. Komitet wyborczy, który zgłosił listy kandydatów w co najmniej połowie okręgów wyborczych dalsze listy może zgłaszać bez podpisów.

Zgłoszenie kandydata na senatora powinno być poparte podpisami co najmniej 2 tys. wyborców.

Wybory parlamentarne odbędą się 13 października. Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.