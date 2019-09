Zmarł kandydat na senatora z okręgu nr 59 Andrzej Chmielewski - poinformowała partia Samoobrona, która wystawiała byłego samorządowca, w przeszłości m.in. wicemarszałka województwa podlaskiego. Według Kodeksu wyborczego, do piętnastu dni przed wyborami komitet może wystawić innego kandydata.

Zdjęcie Zmarł Andrzej Chmielewski /fot.Michal Kosc/AGENCJA WSCHOD /Reporter

O śmierci augustowianina, 59-letniego Andrzeja Chmielewskiego, poinformował w komunikacie przewodniczący partii i Związku Zawodowego Rolników Samoobrona Lech Kuropatwiński. Złożył kondolencje bliskim zmarłego.

Chmielewski był wiceprzewodniczącym ZZR Samoobrona. W przeszłości był radnym województwa podlaskiego, a w latach 2006-2007 - wicemarszałkiem tego regionu. Wcześniej aktywnie zabiegał w komitecie społecznym o budowę obwodnicy Augustowa, organizował protesty mieszkańców.

W jesiennych wyborach parlamentarnych ubiegał się o mandat senatorski z okręgu nr 59, obejmującego zachodnią i północną część woj. podlaskiego, w tym miasta Łomżę i Suwałki.

Wstrzymano drukowanie kart do głosowania

W związku z informacjami o śmierci kandydata na senatora, delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku wstrzymała drukowanie kart do głosowania w okręgu nr 59 do Senatu. Na razie informację o śmierci kandydata ma z mediów, czeka na potwierdzenie komitetu.

Dyrektor tej delegatury Marek Rybnik przypomniał, że zgodnie z Kodeksem wyborczym, jeśli skreślenie nazwiska kandydata na senatora nastąpiło wskutek jego śmierci, zgłaszający ma możliwość zgłoszenia nowego kandydata, najpóźniej w 15. dniu przed dniem wyborów. Oznacza to, że do najbliższej soboty, 28 września, Komitet Wyborczy Samoobrona może to zrobić.

Zgłoszenie takiego kandydata nie wymaga kolejnej zbiórki co najmniej 2 tys. podpisów, co jest konieczne przy zgłaszaniu kandydatów na senatora.

Po śmierci Andrzeja Chmielewskiego, o mandat senatorski w okręgu nr 59 ubiegają się: Zenon Białobrzeski (PSL), Kornel Morawiecki (PiS) i Janusz Wasilewski (Kukiz'15 do Senatu).