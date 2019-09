"Kierowanie wniosków przez prokuratora generalnego to obecny stan. Zmiana ma dotyczyć tego kto wniosek rozpatrzy. Proponujemy aby nie byli to sami politycy (Sejm), ale Sąd Najwyższy" - napisał wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta na Twitterze w kwestii propozycji programowej PiS, dotyczącej pociągania do odpowiedzialności karnej posła lub senatora.

Jak zapisano w programie PiS, "Prawo i Sprawiedliwość, po ewentualnym uzyskaniu większości w kadencji 2019-2023, złoży wniosek o zmianę treści art. 105 ust. 2-3 a także ust. 5 Konstytucji RP w ten sposób, iż poseł lub senator będzie mógł być pociągnięty do odpowiedzialności karnej, a także zatrzymany lub aresztowany, decyzją podjętą na wniosek Prokuratora Generalnego, skierowany do Sądu Najwyższego".

"Prokurator Generalny przed podjęciem decyzji będzie miał obowiązek przedstawienia sprawy Prezydium Sejmu i Komisji Regulaminowej Sejmu. Prezydium Sejmu lub Komisja Regulaminowa Sejmu, w razie wątpliwości co do rzeczywistych motywów podjęcia postępowania karnego wobec posła lub senatora, będzie mogła zwrócić się do Rzecznika Praw Obywatelskich o przekazanie decyzji o zgodzie na podjęcie postępowania karnego i ewentualne aresztowanie do całej Izby. W takiej sytuacji Izba może podjąć decyzję o aresztowaniu bezwzględną większością głosów swego pełnego składu" - czytamy.

Autorzy programu zapowiedzieli też zniesienie immunitetu sędziów i prokuratorów z zastrzeżeniem specjalnego trybu procedowania w razie wszczęcia postępowania karnego wobec sędziego lub prokuratora. Jak dodano, decyzję o wszczęciu postępowania podejmować będzie mógł prokurator generalny, a decyzje o tymczasowym aresztowaniu - Sąd Najwyższy.