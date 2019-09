W poniedziałek szef KPRM Michał Dworczyk zaapelował do polityków Koalicji Obywatelskiej o skreślenie z warszawskiej listy wyborczej Klaudii Jachiry. To reakcja na kontrowersyjne zdjęcie, które kandydatka KO zamieściła kilka dni temu na Twitterze. "Apel o jej skreślenie z list wyborczych dziwi, ponieważ tego nie można zrobić" - ripostował rzecznik PO Jan Grabiec. Wątpliwości w rozmowie z Interią rozwiała Państwowa Komisja Wyborcza.

Podczas Młodzieżowego Strajku Klimatycznego Klaudia Jachira sfotografowała się przed pomnikiem Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego z dwoma osobami trzymającymi transparent z napisem: "Bób, Hummus, Włoszczyzna, Vege". Miało to być "zabawne" nawiązanie do dewizy Wojska Polskiego, która brzmi - "Bóg Honor Ojczyzna". Gdy zdjęcie trafiło do sieci, do śmiechu nie było jednak nikomu.

Kandydatka KO fotografią naraziła się m.in. środowiskom kombatanckim.

"To nie tylko przekracza wszelkie normy walki politycznej i dobrych obyczajów, ale stanowi przejaw jawnej pogardy dla wartości bliskich sercu każdego rodaka, nawet jeżeli jest on osobą niewierzącą" - napisał w liście przekazanym mediom rzecznik działającego w Krakowie Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych (POKiN) dr Jerzy Bukowski, domagając się błyskawicznej reakcji sztabu wyborczego KO.

Zareagowali także politycy.

"Uważam, że polityka jest zajęciem poważnym, a satyrę trzeba zostawić tym, którzy się polityką nie parają, a tym bardziej jakikolwiek hejt czy jakiekolwiek działanie, które ma ośmieszający charakter wobec czegoś, co dla większości Polaków jest ważne" - skomentowała zdjęcie Jachiry szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer.

"To jest zachowanie po prostu nieprzyzwoite i źle świadczące o osobie, która w ten sposób próbuje być zauważona. Zrobiła krzywdę sobie, zrobiła krzywdę nam wszystkim" - ocenił z kolei poseł PO-KO Sławomir Nitras.

Chociaż sama zainteresowana przeprosiła, szef KPRM Michał Dworczyk skierował apel do Grzegorza Schetyny i Małgorzaty Kidawy-Błońskiej o skreślenie Jachiry z listy kandydatów do Sejmu. Dworczyk stwierdził, że "są granice w polityce, które nie powinny być przez nikogo przekraczane". Działanie kandydatki KO nazwał "oburzającym i nieakceptowalnym happeningiem".

Obok wypowiedzi szefa KPRM nie przeszedł obojętnie rzecznik PO Jan Grabiec. Wypomniał on Dworczykowi nieznajomość Kodeksu wyborczego. "Zgodnie z moją wiedzą nie ma możliwości skreślenia kandydata, który został zarejestrowany przez Państwową Komisję Wyborczą" - mówił.

Z pytaniem o taką procedurę zwróciliśmy się więc do Państwowej Komisji Wyborczej.

- Jedyną możliwością jest rezygnacja kandydata lub jego śmierć - mówi w rozmowie z Interią Zuzanna Słojewska z PKW.

- Tylko sam kandydat może wycofać zgodę na kandydowanie. Są tylko te dwie możliwości, kiedy kandydat nie znajdzie się na liście już po jej zarejestrowaniu - zaznacza.