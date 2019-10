W Platformie Obywatelskiej rośnie w siłę grupa polityków niezadowolonych z rządów Grzegorza Schetyny, w tym posłów z konserwatywnego skrzydła. Jakie to będzie miało konsekwencje dla lidera PO?

Posłowie z konserwatywnej frakcji PO odnieśli w wielu rejonach kraju spektakularne zwycięstwo: dostali się do Sejmu mimo niskiej pozycji na liście. Tak stało się m.in. w Krakowie, gdzie do Sejmu wszedł Ireneusz Raś oraz Bogusław Sonik, pokonując kandydatów na wyższych miejscach, należących do frakcji zwolenników Schetyny.

Bogusław Sonik do Sejmu wszedł z ósmego miejsca. Dostał głosy ponad 17 tys. mieszkańców, co dało mu trzeci wynik na liście. - Mój wynik pokazuje wrażliwość krakowian, to czego oczekują od PO jako centrowo-konserwatywnej partii, która przedstawia program spokojny nie wdając się w awantury - mówi Interii Sonik.

Ireneusz Raś (szóste miejsce na liście) miał jeszcze większe poparcie: ponad 18 tys. głosów. To drugi wynik na liście Koalicji Obywatelskiej w Krakowie. Pierwszy należy do Pawła Kowala, który był "jedynką" z Krakowa i zdobył ponad 76 tys. głosów.

Czy teraz konserwatyści z PO będą próbowali przejąć władzę w partii? - Nie mówiłbym o przejęciu władzy. To nie będzie się toczyło w sferze działań wojennych, raczej normalnej gry demokratycznej - mówi Bogusław Sonik.

Jego zdaniem nie będzie poważnych konsekwencji dla pozycji Schetyny w PO w najbliższym czasie. - Ale to na pewno obecna sytuacja ośmieli tych, którzy chcieliby kandydować na przewodniczącego PO w wyborach, które odbędą się w styczniu. Ewentualni kandydaci będą już teraz próbowali pozyskiwać zwolenników. To zacznie się już przy wyborach władz klubu i przewodniczących komisji parlamentarnych - uważa Bogusław Sonik.

O wzmocnieniu konserwatystów w PO mówi także Ireneusz Raś. ­Praktycznie wszyscy konserwatyści w PO startowali z niskich pozycji i wielu odniosło spektakularne zwycięstwo. - Jeśli PO ma być w centrum to ma mieć realne, nieudawane konserwatywne skrzydło - twierdzi Raś.

Zdaniem Sonika ważniejsza od rozgrywek personalnych jest teraz przyszłość partii. - Bliska mojemu myśleniu jest analiza Jana Marii Rokity z "Rzeczpospolitej". Pisze w niej o tym, że PO to była partia, która dawała nadzieję na pokonanie PiS i to przyciągało do niej wyborców. Teraz stoimy przed kryzysem - mówi Sonik.

Podobnie jak część działaczy PO obawia się zagrożenia ze strony PSL i Kukiza’15 oraz Lewicy. - Inne ugrupowania budują swoją pozycję i potrafią wzbudzać emocje, co jest ważne w polityce - mówi Sonik.

Zarówno on jak i poseł Raś mają satysfakcję, że zostali docenieni przez wyborców, choć władze krajowe PO nie umieściły ich na najlepszych miejscach na liście. - Czuję się, jak zdegradowany oficer, który został przez wojsko jednak wyniesiony - mówi Ireneusz Raś.