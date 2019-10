Borys Budka, Waldy Dzikowski i Bogdan Zdrojewski - to kandydaci na nowego szefa klubu PO-KO - dowiedziała się Interia.

Zdjęcie Grzegorz Schetyna, Sławomir Neumann i Małgorzata Kidawa-Błońska w Sejmie /fot. Andrzej Iwanczuk /Reporter

Dotychczasowy przewodniczący klubu parlamentarnego Platforma Obywatelska-Koalicja Obywatelska Sławomir Neumann poinformował tydzień przed wyborami, że składa rezygnację z pełnionej funkcji.



Reklama

Ma to związek z opublikowanym w piątek przez TVP Info nagraniem rozmowy Neumanna z lokalnymi działaczami PO z Tczewa, która odbyła się pod koniec 2017 r. w Gdańsku.



Teraz rozważane są takie m.in. kandydatury jak Waldy Dzikowski, poseł z Wielkopolski. - O procedurach sejmowych wie wszystko, jest doświadczony - mówi jeden z polityków PO.



Szansę ma także Borys Budka, poseł ze Śląska. Poważnym kandydatem jest również senator Bogdan Zdrojewski. - Zazwyczaj szefem klubu parlamentarnego jest poseł, ale nie ma przeszkód, aby został nim senator, zwłaszcza taki jak Zdrojewski. To polityk rangi europejskiej, były europoseł. Poza tym zaakcentowane zostałoby to, że w Senacie odnieśliśmy zwycięstwo, to byłoby symboliczne - powiedział polityk PO.



"Zarekomenduję Tomasza Siemoniaka na szefa klubu parlamentarnego PO-KO" - mówił przed wyborami lider PO Grzegorz Schetyna. Teraz jednak może się okazać, że jego kandydat nie zostanie wybrany na tę funkcję. Konserwatywna frakcja posłów chce przeforsować swojego kandydata.