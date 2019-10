Sondażowe wyniki wyborów. Prof. Staniszkis: PiS wydaje się być zaskoczony własnym zwycięstwem

- Jestem zaskoczona zwycięstwem PiS-u. To pokazuje, że ludzie nie są wrażliwi na problem upartyjniania państwa, nomenklatury. Wynik Koalicji Obywatelskiej i PSL jest zaskakująco niski - w ten sposób sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych komentuje w rozmowie z Interią prof. Jadwiga Staniszkis.

Zdjęcie Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki tuż po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów /fot. Andrzej Iwanczuk /Reporter

Według sondażu Ipsos, wybory do Sejmu wygrywa Prawo i Sprawiedliwość, które uzyskało 43,6 proc. poparcia. Kolejne miejsca zajęły Koalicja Obywatelska - 27,4 proc., SLD - 11,9 proc., PSL - 9,6 proc., i Konfederacja - 6,4 proc.



- Jestem zaskoczona zwycięstwem PiS-u. To pokazuje, że ludzie nie są wrażliwi na problem upartyjniania państwa, nomenklaturę, ale trochę pocieszają mnie słowa Jarosława Kaczyńskiego, który mówił po ogłoszeniu sondażowych wyników, że będą starali się realizować pewne standardy, wycofywać się z pewnych dotychczasowych działań i być może to będą lepsze rządy niż były w tej kadencji. PiS wydaje się zaskoczony własnym zwycięstwem i mam nadzieję, że to spowoduje przy tak scentralizowanej partii pewien odwrót od niszczenia demokracji - mówi Interii prof. Jadwiga Staniszkis.



Według socjolog, "te wyniki pokazują, że jednak przeważyły pozytywne oceny wszystkich datków socjalnych, które PiS wprowadził". - W biednym społeczeństwie to jest zrozumiałe - dodaje.



- Wynik Koalicji Obywatelskiej i PSL jest dla mnie zaskakująco niski - ocenia prof. Staniszkis.



Jeśli sondażowe wyniki się potwierdzą to PiS zdobędzie 239 mandatów w Sejmie, a to oznacza większość bezwzględną. KO będzie miała 130 posłów, SLD - 43, PSL - 34, a Konfederacja - 13. Jeden mandat przypadnie innym komitetom.



Według sondażu Ipsos, frekwencja wyniosła 61,1 proc.