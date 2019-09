Aleksandra Dulkiewicz poparła kandydaturę Piotra Adamowicza

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz poparła w sobotę kandydującego do Sejmu z listy Koalicji Obywatelskiej Piotra Adamowicza. To starszy brat zamordowanego w styczniu tego roku Pawła Adamowicza, który był prezydentem Gdańska przez 20 lat. "Jestem tu dzisiaj jako obywatelka świadoma swoich praw i obowiązków wyborczych. Pytanie jest zasadnicze, w jakiej Polsce obudzimy się za miesiąc. To nie tylko prawo, ale także nasza powinność - skorzystać z demokratycznego mandatu" - powiedziała na briefingu prasowym przed Halą Targową w Gdańsku, Aleksandra Dulkiewicz.