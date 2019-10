WYBORY PARLAMENTARNE 2019 - GALERIE |

"Budowa 100 tys. mieszkań rocznie, przeprowadzenie referendum ws. OFE czy zwiększenie nakładów na inwestycje i naukę, to niektóre niezrealizowane obietnice partii rządzącej, lewica każdego dnia będzie rozliczać PiS z tych zapowiedzi" - mówił w środę jeden z liderów lewicy Robert Biedroń.

Biedroń przed siedzibą PiS w Warszawie na ul. Nowogrodzkiej zapowiedział, że lewica każdego dnia będzie rozliczać prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego i PiS z niezrealizowanych postulatów i obietnic. "Wystawimy wam rachunek za wasze nieudolne rządy, pokażemy i wytkniemy palcem wszystko to, co obiecaliście, a czego nie "dowieźliście" (...). Każdego dnia będziecie słyszeli nasz stanowczy sprzeciw wobec waszych kłamstw" - mówił Biedroń pod adresem polityków PiS. Następnie wymieniał niezrealizowane - jego zdaniem - obietnice PiS, a trzech mężczyzn w maskach z podobizną Kaczyńskiego wyrzucało karty z obietnicami do kosza.